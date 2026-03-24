Grădina frumoasă de la bloc creşte preţul apartamentelor din Capitală şi cu 25%. Este concluzia locatarilor care au ajuns să investească zeci de mii de lei pe an pentru a-şi amenaja un mic parc cu flori şi arbori. Sunt primării de sector care îi ajută cu plante şi îngrăşământ dacă administratorii de bloc cer acest lucru. Alţii însă nu încep bine primăvară. O asociaţie de locatari din Sectorul 2 au pierdut investiţia făcută după ce lucrările de la un şantier de termoficare le-a distrus grădina.

Primăvara se numără grădinile cu flori de la bloc însă nu pentru toate asociaţiile de locatari. La acest imobil din Sectorul 2, o lucrare de înlocuire a ţevilor de termoficare le-a distrus oamenilor grădina. Locatarii spun că au pierdut investiţia de câteva mii de lei .

"Au venit, au săpat, ne-au distrus gardul, nu mai există absolut nimic, aşa au lăsat. Au tăiat pomi, au tăiat rădăcini şi foarte mulţi deja au început să se usuce; ne e teamă că la un vânt mai puternic o să cadă", spune Costel Matache, preşedinte de bloc Sectorul 2.

"Noi ne-am achitat, noi ne-am ocupat de întreţinerea ei, pe banii noştri, pe apa blocului pe care noi am achitat-o ca şi locatari, cu tot cu investiţia noastră de flori, de gazon şi tot ce a fost, am avut iederă mare, frumoasă, acoperea, era totul o verdeaţă aici. Acum a rămas noroi", spun locatarii.

Articolul continuă după reclamă

Firma care a deschis şantierul va începe săptămâna viitoare lucrări pentru a aduce terenul la starea iniţială. De flori, se vor ocupa tot oamenii şi tot pe banii lor.

Schimbăm sectorul, schimbăm şi peisajul

Mai mulți locatari din Sectorul 3 investesc 10.000 de lei anual că să aibă grădină în faţa blocului. Şi asta în situația în care multe plante şi îngrăşământul pe care le primesc sunt de la primărie.

"Ne-au dat 14 platani, 4 palmieri, 10 de iarbă de pampas, plus ce cumpărăm şi noi de la asociaţie. Ne ocupăm de tot ce inseamnă grădină adică săpăm, greblăm, udăm grădină. Anul ăsta vrem să cumpărăm 57 de brăduţi, 100 de butaşi de trandafiri ca să-i plantăm", spune Marius Florin Trăistaru, preşedinte de bloc Sectorul 3.

O grădină frumoasă creşte preţul apartamentelor.

"De exemplu în zonă se vinde cu 120.000, noi putem să vindem de exemplu cu 135- 150.000, cam așa se duce", spune Marius Florin Trăistaru, preşedinte de bloc Sectorul 3.

Însă nu toate plantele sunt potrivite în Capitală aşa că părerea unui specialist valorează mult. Pentru amenajarea unei grădini de 100 de metri pătraţi costurile sunt de cel putin 2.000 de lei, în funcţie de plantele alese.

Majoritatea curților de bloc sunt umbrite aşa că specii de arbori precum frasinul, arţarul sau teiul sunt cele care se pot care pot crește ușor în astfel de condiții. La acestea se adaugă și alte soiuri de arbuşti. Pentru a menţine umiditatea solului sunt necesare și specii de plante verzi care să acopere pământul, așa cum este trifoiul.

Şi în Sectorul 2, primăria oferă plante administratorilor de bloc.

Gina Viezure, preşedinte de bloc Sectorul 2​: Îţi faci o cerere către dumnealor si la un interval de 2-3 săptămâni vin băieţii si plantează. În general discutăm despre ce aş dori.

Reporter: Ce obligaţii aveti totuşi dvs?

Gina Viezure, preşedinte de bloc Sectorul 2​: Să intreţin spaţiul verde. De obicei mă îngrijesc eu, greblez, stropesc la un interval.

Principala problemă în Bucureşti este solul

"Solul este puternic compactat, cum îl numim noi specialiştii, un sol mort. Aşa că trebuie să facem o decompactare mecanică prin săpătură. Prin decompactarea solului vom permite ca apa să se infiltreze mai mult", spune Andreea Răducu, Preşedinte Asociaţia Peisagiştilor Bucureşti.

Pentru a găsi soluţii corecte pentru grădinile din Sectorul 2, primăria organizează un concurs de soluţii pentru grădinile de bloc din zonele Pantelimon şi Fundeni primaria origaizezea un concurs. Proiectele vor fi puse în practică cu bani europeni şi fonduri de la bugetul local.

"Avem 37 de echipe de studenţi care s-au inscris la acest concurs. Împreuna cu univ tehnica de constructii vrem să atragem idei din comunitate pe care ulterior noi administraţia locală să le punem în practică", spune Rareş Hopincă, primarul Sectorului 2.

Şi dacă unii au grădini la parter, alţii le au pe acoperiş. În Capitală moda a căpătat amploare în ultimii doi ani.

Andreea Milea Like Am început cu muzica, am continuat cu dansul şi am ales jurnalismul. Ce au în comun? Zilnic găseşti ceva nou. Cât de mult înseamnă un cuvânt, un moment sau 10 secunde înainte de live. ➜

Întrebarea zilei V-aţi schimbat planurile de vacanţă din cauza tensiunilor internaţionale/economice? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰