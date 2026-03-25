Preţul aurului, 25 martie 2026. Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 17,17 lei

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 25 martie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

Concret, preţul pentru un gram de aur a crescut cu 17,17 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 643,3551 lei, cel mai ridicat nivel înregistrat în această săptămână, până acum.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a câştigat mai mult de doi bani în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5615 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0952 lei româneşti, dolarul american, cotat la 4,3913 lei româneşti, şi lira sterlină, cotată la 5,8880 lei româneşti.

