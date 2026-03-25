OUG pe carburanţi, adoptată de Guvern joi. Cum va funcţiona mecanismul flexibil de scădere a accizei

Ordonanţa de urgenţă a carburanţilor va fi adoptată în ședința de Guvern mâine. O informare a Executivului precizează că Ministerul Finanțelor va face modificări la actul normativ după discuția de astăzi din cadrul Consiliului Național Tripartit. Liderii sindicatelor au boicotat întâlnirea cu premierul Ilie Bolojan de la Guvern. Au preferat, în schimb, o discuție în Parlament cu șeful PSD, Sorin Grindeanu. Consiliul Economic și Social a transmis azi că OUG pe carburanți a intrat azi la CES cu toate avizele interministeriale.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a fost în această dimineață la o întâlnire cu premierul Bolojan. Surse Observator spun că s-ar lucra şi la un mecanism flexibil de scădere a accizei, în funcţie de doi factori - prețul barilului de petrol și prețul carburanților la pompă înainte de criză.

Premierul Bolojan a anunţat că Guvernul va adopta în prima şedinţă ordonanța care să permită să intervină direct pe piața carburanților şi a promis că săptămâna viitoare vin și alte măsuri.

Articolul continuă după reclamă

Consiliul Economic și Social a anunțat azi că proiectul de ordonanță de urgență a Guvernului privind declararea situației de criză pe piața țițeiului şi pentru instituirea unor măsuri de protejare a economiei şi populaţiei, are toate avizele ministeriale și intră la avizare în ședința de azi, de la 13:30.

Reacţia premierului Ilie Bolojan

Premierul Bolojan a anunțat, la finalul Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, convocat la Palatul Victoria, că pachetul de măsuri guvernamentale va avea ca principii "partajarea costurilor între Guvern, mediul privat și cetățeni și adoptarea unor soluții de intervenție cu efecte colaterale minime în piață, transparente și ușor de aplicat"

"Statul român își asumă partea de responsabilitate: veniturile suplimentare obținute din TVA, ca urmare a scumpirilor carburanților, nu vor rămâne la buget, ci vor fi introduse într-o schemă de finanțare care să atenueze impactul creșterii prețurilor, ținând cont de capacitatea României", a transmis premierul Bolojan.

Șeful Executivului a mai menționat că, pentru sprijinirea sectoarelor transporturilor și agriculturii, Guvernul a prelungit schemele de sprijin și, în cazul transportatorilor, a majorat sumele acordate sub forma rambursării unei părți din acciza la carburant. Guvernul trasmite că impactul aplicării celor două scheme de sprijin, ale căror efecte indirecte vin și în sprijinul cetățenilor, este de peste 1 miliard de lei. De asemenea, odată cu aprobarea bugetului, vor fi asigurate fluxurile de plăți pentru decontări în cadrul acestor scheme de sprijin, astfel încât să fie recuperate întârzierile la decontare semnalate de organizațiile patronale, a dat asigurări Executivul.

"Asigurăm cetățenii și partenerii sociali că lucrăm serios la măsuri de sprijin care să asigure un comportament corect pe piața carburanților, având în vedere evoluțiile de pe piețele internaționale. În prima ședință de Guvern vom aproba o Ordonanță de Urgență care să permită intervenția în piață și să asigure securitatea aprovizionării pentru cetățeni și economie, iar săptămâna viitoare vom veni cu un nou set de soluții", a transmis şeful Guvernului.

Guvernul a mai spus că a analizat măsurile luate recent de alte state europene privind piața carburanților şi că reprezentanții patronatelor și-au arătat deschiderea de a contribui la deciziile pregătite de autorități, "astfel încât acestea să fie corecte, ușor de aplicat și să încurajeze un comportament responsabil pentru toți actorii din piață".

"În mod concret, patronatele vor lucra împreună cu reprezentanții ministerelor la definitivarea pachetului de măsuri și la elaborarea normelor de aplicare, subliniind că este important ca acesta să fie rezultatul unui proces de consultare cât mai extins", a asigurat Guvernul.

Ce au cerut sindicatele şi patronatele

La finalul discuției dintre președintele PSD, Sorin Grindeanu, și liderii de sindicat, Dumitru Costin, președintele Blocului Naţional Sindical, a transmis că a propus reducerea TVA și a accizelor. Concret, cere reducerea accizei la valoarea de dinainte de 1 ianuarie, ceea ce ar însemna o scădere cu 10%, și un TVA redus la 16% pentru carburanți, ambele măsuri aplicate simultan. El susține că, la prețurile actuale, Guvernul câștigă 36 de bani/l la motorină și 26 de bani/l la benzină.

Patronatele au propus ca ordonanța să includă referința la cotația internațională a combustibililor, astfel încât prețul final să fie transparent. Totodată, au solicitat ca schema aplicată transportatorilor și agricultorilor să fie extinsă și în sectorul industriei alimentare, având în vedere că prețul produselor alimentare la raft este puternic influențat și de costurile de transport. Reprezentanții transportatorilor au solicitat ca transportul feroviar să beneficieze de schema de compensare a costurilor cu motorina, pentru a crește competitivitatea în acest sector.

Reacţia lui Sorin Grindeanu

Sorin Grindeanu spune că sindicatele sunt nemulțumite că premierul Bolojan nu discută real cu ele. "Principala nemulțumire a sindicatelor, exprimată în întâlnirea pe care am avut-o astăzi la Parlament, este lipsa dialogului real cu premierul Bolojan. Liderii principalelor confederații sindicale mi-au transmis acest lucru în termenii cei mai clari: toate discuțiile avute la nivelul guvernului au fost pur formale, iar premierul nu a ținut cont de niciuna dintre propunerile acestora. Prin urmare, am decis împreună o formă periodică de consultare cu sindicatele, iar cerințele lor să fie susținute și transmise la nivelul Coaliției de către Partidul Social Democrat.

Ignorarea constantă a partenerilor sociali trebuie să înceteze! De prea multe ori până acum numeroase decizii au fost luate arbitrar și inflexibil, provocând suferințe sociale și economice majore: recesiune tehnică, scăderea producției industriale și a consumului, scăderea accelerată a puterii de cumpărare sau deprofesionalizarea masivă a sectorului bugetar în domenii critice precum sănătatea, educația și absorbția fondurilor europene. Voi continua în perioada următoare să mă întâlnesc și cu reprezentanții patronatelor din România, pentru a discuta despre problemele specifice din mediul privat" a transmis Sorin Grindeanu după discuţiile cu sindicatele.

Bianca Iacob Like Singurul lucru pe care ştiu bine să îl fac e meseria asta de jurnalist! Într-o lume destinată si dedicată oarecum bărbaților, am ajuns să fiu reporter în două războaie. De fapt, sunt mai multe, vreo 4. ➜

Întrebarea zilei Reuşiţi să ţineţi postul Paştelui integral? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰