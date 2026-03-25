Toate războaiele care au loc acum în lume au început pe 24 martie 1999, odată cu atacarea Serbiei, spune Vucic

Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, susține că actualele conflicte globale își au originea în bombardamentele NATO din 1999. Într-un discurs susținut la un eveniment comemorativ, liderul de la Belgrad a afirmat că intervenția asupra fostei Iugoslavii a marcat începutul "sfârșitului ordinii internaționale", legând direct acel moment de violențele și crizele din prezent.

Toate războaiele care au loc acum în lume, toate violenţele şi anularea principiilor şi a legilor nu au început ieri, ci pe 24 martie 1999, odată cu atacarea Serbiei, ceea ce a marcat încetarea dreptului şi ordinii internaţionale, a justiţiei şi a adevărului, a declarat marţi seară preşedintele sârb Aleksandar Vucic.

Vucic a participat la un eveniment comemorativ în onoarea victimelor bombardametelor din urmă cu 27 de ani ale NATO asupra Iugoslaviei, din care Serbia făcea parte la acea vreme. ''Astăzi putem spune că vedem lucrurile mult mai clar acum şi că nu mai există niciun dubiu şi că totul este limpede ca cristalul. Toate războaiele care au loc în lume, toată violenţa de astăzi şi anularea principiilor nu au început ieri - ele au început pe 24 martie 1999. Şi dacă cineva se întreabă astăzi de ce este încălcat dreptul internaţional, singurul răspuns corect şi adevărat este: din cauza permisiunii care a fost emisă pentru asta pe 24 martie 1999'', a spus şeful statului sârb.

''De ce este impusă ordinea prin forţă şi bombe? De ce sunt ucise oficialităţi şi civili, de ce sunt distruse infrastructuri şi oraşe întregi, de ce este executat public orice tip de umanitate şi empatie? Există un singur răspuns: din cauza lui 24 martie 1999'', a continuat el.

Potrivit preşedintelui sârb, 24 martie 1999 este nu doar ziua în care a început bombardarea unei ţări libere şi suverane, dar şi o zi care a marcat sfârşitul ordinii internaţionale, al justiţiei, al adevărului şi al compasiunii. Bombardamentele din primăvara anului 1999 asupra fostei Republicii Federale a Iugoslaviei au fost efectuate de 19 state membre ale NATO. Atacurile ţărilor aliate au durat aproximativ 11 săptămâni şi au cauzat moartea a 1.002 soldaţi ai armatei iugoslave şi a circa 2.500 de civili. Alte aproximativ 10.000 de persoane au fost rănite.

Amintim că săptămâna trecută preşedintele Serbiei a avertizat fără a aduce nicio dovadă că, în Europa, ar putea izbucni un nou război. În opinia lui Aleksandar Vucic, Albania, Croaţia şi Kosovo complotează împotriva ţării sale. Liderul din Belgrad a ajuns la această concluzie după ce respectivele state, dintre care două fac parte din NATO, au semnat, la Tirana, o declaraţie trilaterală cu privire la cooperarea în domeniul apărării.

Aleksandar Vucic susţine că este dovada cea mai clar că Albania şi Croaţia - membre ale ale Alianţei - şi Kosovo formează o coaliţie militară împotriva Serbiei. Preşedintele sârb ştie şi când se va produce atacul: în clipa în care conflictul dintre Rusia şi Europa va escalada.

Vucic spune că ar mai putea exista un moment propice atacului asupra Serbiei: în clipa în care va izbucni un război mai amplu în Orientul Mijlociu. Serbia a achiziţionat rachete hipersonice aer-sol din China, cu o rază de acțiune de până la 400 de kilometri. Cu toate acestea, Vucic susţine că are relaţii bune cu NATO, prin politica sa de neutralitate militară.

