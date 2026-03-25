Curs BNR, 25 martie 2026. Leul românesc câştigă mai mult de 2 bani în raport cu francul elveţian

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 25 martie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu francul elveţian.

Concret, leul românesc a câştigat mai mult de doi bani în raport cu francul elveţian, astfel că francul elveţian a ajuns să fie cotat la 5,5615 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat din 9 februarie 2026 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0952 lei româneşti, în raport cu dolarul american, cotat la 4,3913 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8880 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 17,17 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 643,3551 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat în această săptămână, până acum.

Articolul continuă după reclamă

Întrebarea zilei Reuşiţi să ţineţi postul Paştelui integral? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰