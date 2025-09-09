Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Ministrul Economiei: "Am demis 21 de administratori speciali ai statului. Aveau salariul şi de 30.000 lei"

Ministrul Economiei Radu Miruță a anunțat marți seara că a demis 21 de administratori speciali ai unor companii ale statului: "Aveau salariul și de 300 de milioane vechi (n.r.-30.000 lei)".

de Redactia Observator

la 09.09.2025 , 22:23
Radu Miruta, ministrul Economiei Radu Miruta, ministrul Economiei - Hepta

"Vineri am semnat un ordin de ministru prin care au plecat acasă 21 de administratori speciali de la 21 de societăți ale statului român. Aveau salariul și de 300 de milioane vechi. Și am cerut un raport de activitate pe care nu au fost în stare să mi-l dea. (...) 21 de oameni care administrau 21 de companii ale statului, astăzi nu le mai administrează", a spus Radu Miruță la Antena 3 CNN.

El spune că în locul acestora vor fi numiți oameni noi, dintre cei care au aplicat în ultima perioadă la Ministerul Economiei.

Întrebat ce făcea un administrator special ca să ia 30 de mii de lei pe lună, ministrul Economiei a spus: "Trebuie să fie prieten cu cineva, pe era veche. Pe era nouă vă spun ce spune legea. Pentru societățile care sunt în insolvență, este obligatoriu și trebuie să reprezinte interesul acționarului. Un administrator judiciar pe care îl stabilește instanța. Și este un administrator special care este reprezentantul statului român acolo".

Articolul continuă după reclamă

"Azi au fost notificați, probabil că mâine veți auzi că Miruța mai făcă nu știu ce, pentru că o să-și primească acasă notificarea că nu mai au 300 de milioane pe lună", a adăugat Miruță.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

ministrul economiei administratori speciali salariu demitere companii
Înapoi la Homepage
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au uimit pe toată lumea de la Asia Express! Ce au făcut începând chiar din primul episod
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au uimit pe toată lumea de la Asia Express! Ce au făcut începând chiar din primul episod
Cazul inedit al celei mai păroase femei din lume. Cum arată acum după ce s-a căsătorit și și-a îndepărtat tot părul
Cazul inedit al celei mai păroase femei din lume. Cum arată acum după ce s-a căsătorit și și-a îndepărtat tot părul
Mirel Rădoi compară transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj cu un jucător adus în era FCSB: „Cam așa am făcut și eu”
Mirel Rădoi compară transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj cu un jucător adus în era FCSB: „Cam așa am făcut și eu”
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeți că mâncarea gătită acasă va fi înlocuită de livrările rapide?
Observator » Ştiri economice » Ministrul Economiei: "Am demis 21 de administratori speciali ai statului. Aveau salariul şi de 30.000 lei"