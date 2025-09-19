Ministrul Ivan laudă mandatul lui Karoly Borbely în Hidroelectrica: "Unul dintre cei mai buni CEO din Europa"
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a comentat demisia conducerii Hidroelectrica, explicând că CEO-ul Karoly Borbely a ales să demisioneze în urma sesizării Comisiei Europene, pentru a proteja România de eventuale pierderi financiare.
"Pentru a nu pune România într-o situație să piardă bani, domnia sa a ales să se sacrifice", a declarat Ivan, referindu-se la decizia lui Borbely de a demisiona. Ministrul a subliniat că demisia a fost o consecință directă a sesizării Comisiei Europene.
Ivan a avut, la Antena 3 CNN, cuvinte de laudă pentru fostul CEO, descriindu-l pe Borbely ca fiind "unul dintre cei mai buni CEO de companii din Europa" și calificând plecarea sa drept "o mare pierdere".
Ministrul a asigurat că "Hidroelectrica rămâne o companie de vârf" și că "este la cel mai înalt nivel".
Ministrul Energiei a anunțat că se fac procedurile necesare pentru numirea unei noi conduceri profesioniste la Hidroelectrica, una dintre cele mai importante companii energetice din România.
