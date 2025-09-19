Antena Meniu Search
Hidroelectrica rămâne fără CEO şi CFO din cauza Planului Național de Redresare și Reziliență

Karoly Borbely pleacă din funcția de director general al companiei de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din țară, pentru ca România să nu piardă bani din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), pe jalonul privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

de Redactia Observator

la 19.09.2025 , 19:22
Karoly Borbely, CEO Hidroelectrica, la o întâlnire a tuturor producătorilor de energie Karoly Borbely, CEO Hidroelectrica, la o întâlnire a tuturor producătorilor de energie - Profimedia

Conform comunicatului companiei, în cadrul şedinţei Consiliului de Supraveghere din 19 septembrie 2025, s-a decis, de comun acord, ca CEO-ul şi CFO-ul companiei, Karol Borbely şi, respectiv, Marian Fetiţa, să părăsească funcţiile deţinute.

"Domnului Karoly Borbely și domnului Marian Fetița nu li s-au imputat nereguli și nu s-a pus la îndoială legalitatea procedurii de selecție pentru funcțiile de CEO, respectiv CFO, dovadă fiind feedback-urile primite din interacțiunile cu stakeholderii. Astfel, dnul Karoly Borbely, dnul Marian Fetița și membrii Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica au ajuns la un consens de încetare a mandatelor pentru a nu priva România de banii din PNRR", se menţinează în comunicat.

De asemenea, până la desemnarea unei noi conduceri, Consiliul de Supraveghere va lua măsurile necesare pentru a asigura continuarea activității și buna funcționare a companiei, conform sursei citate.

