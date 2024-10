În trei ani, România ar putea deveni cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană. Proiectul Neptun Deep, în care s-au investit 4 miliarde de euro de OMV Petrom şi Romgaz, va aduce 100 de miliarde de metri cubi de gaz din adâncurile Mării Negre, echivalentul consumului intern pe 10 ani.

Asta dacă nu va fi blocat de acțiuni în instanță. După ce a contestat acordul de mediu emis pentru proiect, Greenpeace cere şi anularea ordinului Ministerului Culturii prin care o parte din situl arheologic îşi pierde statutul de monument istoric. "Vorbim de vestigii din epoca romană, vestigii subacvatice din epoca elenistică, un patrimoniu cultural bogat. Marea Neagră prezintă nişte condiţii foarte bune de conservare pe fundul apei", a declarat Mihnea Matache, purtător de cuvânt Greenpeace.

Ministrul Culturii nu a vrut să comenteze subiectul. Ne-a trimis la Direcţia de Cultură Constanţa, care susţine că toate avizele sunt în regulă. "(R: Ce situri există în perimetrul Neptun Deep?) Va comunica Guvernul! Trebui să înţelegeţi că aşa e riguros", a spus Raluca Turcan, ministrul Culturii. "S-a facut un studiu de diagnostic arheologic cu astfel de mijloace cu nave, scanare, cu sonar. S-au găsit patru epave de lemn, în stare proastă, bineînţeles. Toate aceste zone de interes au primit în jur o distanţă de protecţie de 50 de metri", adaugă Laura Tudosie, Direcţia de Cultură Constanța.

Neptun Deep are o suprafață de 7.500 de kilometri pătraţi

Perimetrul Neptun Deep din Marea Neagră are o suprafață de 7.500 de kilometri pătraţi și se află la o distanță de 160 de km de țărmul românesc, în ape cu adâncimi cuprinse între 100 și 1.000 de metri. Viitoarea conductă ar urma să facă slalom printre vestigiile identificate. "Este posibil să existe nişte epave, pentru că toată Marea Neagră e plină de epave. Ele nu se află în perimetrul afectat de lucrări", a declarat Răzvan Pantelimon, director Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa.

Activiştii acuză că proiectul Neptun Deep primeşte un tratament preferenţial din partea statului român. "Toate procedurile au fost respectate. Cred că e normal pentru orice asociaţie să publice datele financiare să înţelegem cu toţii cine sunt cei care sponsorizează genul acesta de activităţi", a declarat Sebastian Burduja, ministrul Energiei.

Ministrul Energiei ar fi depus plângere la DIICOT

Conform surselor Observator, ministrul Energiei ar fi depus plângere la începutul lunii la DIICOT împotriva mai multor ONG-uri, printre care şi Greenpeace, pentru că blochează astfel de proiecte strategice.

Guvernul mizează pe 20 de mld. euro venituri suplimentare la bugetul de stat din proiectul Neptun Deep, adică 2 mld. euro în plus pe an începând cu 2027. Bani care sunt vitali pentru reducerea deficitului bugetar sub 3% până în 2031. "Discutăm despre siguranţa şi securitatea energetică a României. Neptun Deep are avantajul ca în iernile care vor veni. România să nu-şi facă probleme în privinţa alimentării cu gaze naturale", explică Dumitru Chisăliţă, expert în energie.

OMV Petrom, unul dintre cei doi investitori, spune, într-un răspuns pentru Observator, că proiectul progresează, cu respectarea tuturor prevederilor legale. Neptun Deep va duce la dublarea producţiei de gaz românesc şi la facturi mai mici pentru români.

Răspunsul OMV Petrom

"Proiectul Neptun Deep progresează, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile. OMV Petrom si Romgaz urmează pașii procedurali pentru ca proiectul Neptun Deep să fie implementat în condiții de siguranță și în deplină conformitate cu autorizațiile și legislația specifică.

Neptun Deep este un proiect strategic pentru Romania, cu beneficii semnificative. Producția de gaze naturale din Neptun Deep a fost estimata la circa 100 miliarde de metri cubi, deci va contribui la securitatea energetica a tarii. Cu producția din Neptun Deep, Romania va deveni cel mai mare producător de gaze din UE. Investițiile estimate pentru faza de dezvoltarea a proiectului sunt de pana la 4 miliarde de euro, contribuind la creștere economica. Se estimează ca pe durata proiectului vor fi generate contribuții la bugetul de stat de circa 20 miliarde de euro", au declarat reprezentanţii OMV Petrom.

