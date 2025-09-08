Mobilizare masivă de trupe aproape de Polonia şi Lituania

Vecinii Rusiei se pregătesc pentru câteva zile tensionate, când Kremlinul va organiza exerciţiile militare Zapad 2025 împreună cu aliatul său Belarus, primele de la invazia pe scară largă a Ucrainei din februarie 2022.

Exerciţiile, care se vor desfăşura în perioada 12-16 septembrie, vor include unele manevre în apropierea Poloniei şi Lituaniei, Kremlinul pregătindu-se pentru o posibilă confruntare cu forţele NATO, conform POLITICO.

"Trebuie să luăm în serios exerciţiile din apropierea graniţelor NATO şi UE; atât ţările vecine, cât şi NATO în sine le tratează cu cea mai mare seriozitate", a declarat ministrul adjunct al apărării din Lituania, Tomas Godliauskas. "Lituania şi aliaţii noştri sunt pregătiţi, uniţi şi vor monitoriza îndeaproape evoluţia situaţiei, fiind gata să răspundă dacă va fi necesar", a asigurat oficialul lituanian.

Observatorii occidentali vor folosi Zapad pentru a evalua gradul de pregătire al armatei ruse la mai bine de trei ani după ce a atacat Ucraina – un război care a costat Rusia peste un milion de victime şi a distrus cantităţi uriaşe de echipament, dar care a şi stimulat economia de război a Rusiei.

"Având în vedere îngrijorarea crescândă a NATO că Rusia ar putea intensifica războiul în curs cu Ucraina atacând un membru al alianţei – posibil una din ţările baltice –, NATO urmăreşte cu mare atenţie dacă Zapad oferă indicii despre o viitoare ofensivă rusă", a declarat Tomas Janeliūnas, profesor la Institutul de Relaţii Internaţionale şi Ştiinţe Politice al Universităţii din Vilnius.

