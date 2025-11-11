Scenarii sumbre pe piaţa carburanţilor din România. Preţul la pompă ar putea continua să crească în perioada următoare după ce una din rafinăriile care asigură aproximativ 20% din piața internă şi deţinută de unul din cei mai mari producători din Rusia, riscă să fie închisă. Decizia ar putea avea loc în urma sancţiunilor din partea SUA care ar urma să intre în vigoare la sfârşitul acestei luni.

Statul ar putea prelua activele Lukoil este însă nevoie de un cumpărător. O companie petrolieră care să fie deja prezentă pe piaţa din România sau o companie europeană din energie pe care să fie capabilă să facă ulterior investiţii.

Motorina a depășit pragul de 8 lei

Statul ar trebui să ia cât mai repede măsuri în această situaţie. Ştim foarte bine Lukoil are în România peste 300 de benzinării şi mai are şi rafinăria Petrotel Ploieşti, care deţine aproximativ 15 -20% din carnburantul pe care îl consumă România.

Toată această situaţie, cu siguranţă pune presiune pe preţurile de la pompă. Am văzut deja creşteri şi vor urma alte majorări de preţuri. În comparaţie cu luna trecută, litrul de benzină s-a majorat cu 1.3%, ceea ce înseamnă că un plin de 50 litri ne costă astăzi mai mult cu 5 lei. În cazul unui litru de motorină, preţul mediu a crescut cu 3.1%.

Aşa că un plin ne costă acum mai mult cu 12 lei în comparaţie cu luna trecută. Vredem deja preţuri din ce în ce mai mari la pompă şi nu se vor opri creşterile de preţuri, deci ar trebui ca această situaţie să fie rezolvată într-un timp cât mai scurt.

Donald Trump a impus sancţiuni împotriva Lukoil, care intră în vigoare începând cu 21 noiembrie.

