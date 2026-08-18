Refuzat în Europa, Kanye West va concerta în Rusia. Parlamentar: Să cânte melodii tradiționale ruseşti

Kanye West, rapperul și compozitorul afro-american care și-a schimbat anul trecut numele de scenă în "Ye", a anunțat două concerte la Sankt Petersburg, în această toamnă. Artistul, a cărui turneu a fost refuzat de multe țări din Europa, stârnește controverse în rândul parlamentarilor de la Kremlin.

Concertele au fost programate în această toamnă pe un stadion din Sankt Petersburg. Acestea vor fi de mare amploare, potrivit anunțului dat, luni, de organizatori, citat de New York Times, scrie Mediafax.

Vor fi primele concerte susținute de un artist occidental în Rusia, încă de la începutul Invaziei din Ucraina în februarie 2022.

Acestea sunt programate să aibă loc în 20 și 11 octombrie la Gazprom Arena, care este și cel mai mare stadion din Sankt Petersburg.

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În ultimii ani, artistul afro-american a devenit cunoscut mai mult pentru declarațiile sale antisemite și neo-naziste, decât pentru muzica sa, afirmă sursa citată.

Concertele lui "Ye" din Sankt Petersburg ar putea stârni reacții negative. În Rusia, mulți activiști conservatori susțin că țara ar trebui să renunțe la ultimele vestigii ale culturii occidentale.

Parlamentarul conservator rus, Vitaly Milonov, a sugerat ca rapperul să interpreteze cântece tradiționale rusești pentru a se integra.

"Poate că după asta își va înceta comportamentul dezgustător și va deveni o persoană normală", a declarat Milonov într-un videoclip.

Fanii, entuziasmați de concerte

Totuși, concertele au stârnit un val de entuziasm printre fani. Aproape toate biletele cele mai scumpe, cu prețuri de peste 1.850 de dolari, s-au epuizat în câteva ore de la anunțul de luni, potrivit site-ului concertelor.

Biletele cele mai ieftine, la un preț de aproximativ 105 dolari, s-au epuizat până seara în Rusia.

Yunis Teimurkhanly, proprietarul unuia dintre cele mai importante hoteluri din Sankt Petersburg, a declarat că a avut: "o explozie de rezervări, apeluri și mesaje" după anunțarea concertelor, potrivit unui anunț dat pe Telegram.

Puțini artiști occidentali au mai concertat în Rusia după începerea războiului

După începutul invaziei în Ucraina, rapperi americani au renunțat să mai organizeze concerte în Rusia. Totuși, în ciuda sancțiunilor occidentale, artiști precum Tyga și DaBaby au cântat în Rusia anul trecut, iar Jason Derulo a susținut în această vară un concert acolo.

Deși zvonuri privind concertele lui "Ye" în Rusia există de ceva vreme, în 2024, rapperul a participat la aniversarea unui designer de modă rus.

Kanye, interzis în Europa

În ultimele luni, Ye a încercat să susțină un turneu în Europa, însă concertele sale au fost refuzate în mai multe țări, din cauza declarațiilor sale antisemite și pro-naziste.

În aprilie, guvernul britanic a anunțat că îi interzice lui Ye intrarea în țară pentru a fi cap de afiș la un festival important din Londra, afirmând că prezența sa "nu ar fi în interesul public".

De atunci, concertele sale din Franța, Italia și Polonia au fost anulate pe fondul unor reacții similare, deși rapperul a susținut concerte de amploare în Olanda, Turcia și Albania, ilustrând atitudini diferite față de libertatea de exprimare în Europa.