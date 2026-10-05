Mulţi români descoperă, abia când îşi verifică istoricul, că luni sau chiar ani în care au muncit nu apar în evidenţele Casei de Pensii. Iar o vechime lipsă poate însemna, în final, şi o pensie mai mică. Vestea bună este că perioadele nu sunt neapărat pierdute. Datele pot fi verificate şi, dacă există erori, în multe cazuri pot fi corectate. Specialiştii recomandă totuşi să verificaţi vechimea din timp.

Mulți află că le lipsesc luni sau chiar ani de vechime abia când îşi pregătesc dosarul de pensie. Puțini știu că se poate verifica din timp dacă toate perioada muncită apare în evidenţele statului.

Pentru perioadele lucrate după 1 aprilie 2001, datele ar trebui să se regăsească în sistemul Casei de Pensii, pe baza declaraţiilor depuse de angajatori. Că să ne verificăm vechimea, ne putem face un cont în noul Spațiu Privat Virtual al insituției, dar cererea trebuie depusă la registratură.

În acest cont apar stagiile de cotizare, contribuțiile virate la Pilonul ÎI, iar pentru cei deja pensionați, inclusiv decizia de pensionare și talonul de pensie în format electronic. Dacă lipsesc luni sau ani, trebuie verificat dacă declaraţiile au fost depuse corect. Iar eventualele greşeli pot fi îndreptate.

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"Afectează în două măsuri. 1. Afectează prin faptul că nu ai punctele aferente acelei perioade și 2. Este posibil să nu ai chiar nici partea de vechime. De aceea este foarte important de verificat, cel puțin periodic, să verifici dacă ți sunt virate contribuțiile la Casa Națională de Pensii Publice, dacă îți sunt alocate punctele de pensie care ți se cuvin", spune George Moţ, specialist pensii.

Pentru anii de dinainte de 2001, cartea de muncă e baza. Dacă nu o mai avem sau este incompletă, trebuie să ceren adeverinţe de la firmele unde am lucrat.

"Cine vede că există aceste lipsuri, trebuie să scrie, trebuie să sesizeze acest lucru atât a angajatorului propriu, dar și a autorităților. Pentru că trebuie să identifice dacă nu cumva angajatorul nu i-a plătit contribuția de asigurări sociale către stat și acesta să fie motivul", spune George Moţ, specialist pensii.

Lucrurile se complică atunci când firmele la care ai lucrat... au dat faliment. Dacă firma la care ai lucrat acum 10 sau 15 ani nu mai există, vechimea nu dispare odată cu ea. Trebuie să afli cine a preluat arhiva fostului angajator și de acolo poți cere documentele care dovedesc perioada lucrată.

Că să aflăm unde au ajuns actele unei firme care nu mai există, putem cere informații de la Arhivele Naționale sau de la sediile județene ale instituției.