Grupul Tinmar, unul dintre cei mai mari furnizori de energie din ţară, este acuzat de procurori că ar fi manipulat preţurile de achiziţie a energiei ca să primească compensaţii mai mari de la stat, pe fondul schemei de plafonare. Astfel, statul ar fi fost prejudiciat cu aproape 20 de milioane de euro. Nu este prima încercare de măsluire a costurilor din piaţă. Anul trecut ANRE a amendat grupul cu nu mai puţin de 364 de milioane de lei pentru practici înşelătoare.

Patru firme din Bucureşti au fost vizitate de procurori la prima oră. Tinmar Energy, Lord Energy, Solprim și Eye Mall. Toate aparţin grupului Tinmar, unul dintre cei mai mari furnizori de energie electrică, pe care anchetatorii îl suspectează de înşelăciune şi spălare a banilor. Procurorii au descins în această dimineață și la sediul central al companiei, aflat în cea mai înaltă clădire din România. De aici, anchetatorii au ridicat documente și dispozitive electronice, care urmează să fie analizate. Potrivit unor surse, patronul grupului, Augustin Oancea, ar fi participat la percheziții, după ce el însuși a solicitat acest lucru.

Schema prin care energia e plimbată ca să fie scumpită a fost dezvăluită de Observator

Grupul de firme ar fi manipulat preţul energiei în perioada în care era în vigoare schema de plafonare pentru a obţine decontări mai mari de la stat. Potrivit procurorilor, un MWh cumpărat de pe bursă cu mai puţin de 400 de lei a ajuns la clienţi cu 2.500 de lei. Cum anume? Printr-un circuit între propriile companii, unde același megawatt-oră ar fi fost revândut de cinci ori. De la Eye Mall a ajuns la Tinmar, de unde a fost cumpărat de Lord la un preţ de 4,6 ori mai mare. A urmat traseul invers către firma Eye Mall, care, cu încă un adaos, a vândut apoi curentul clienţilor. Peste 100 de milioane de lei este prejudiciul estimat.

Articolul continuă după reclamă

"Impactul mare a fost în bugetul statului pentru că în perioada în care grupul de firme a făcut lucrul acesta preţul era plafonat. Noi am sesizat lucrul acesta şi sunt adrese trimise către ministerul Energiei, Ministerul Muncii- cei care fac plăţile pe schema de plafonare-compensare şi către ANAF", a declarat George Niculescu, preşedintele ANRE. Schema prin care energia este plimbată, în unele cazuri, de la un trader la altul ca să fie scumpită a fost dezvăluită de Observator în campania Toată România noastră. Ministrul Energiei spune că a trimis deja în CSAT un memorandum prin care astfel de practici să fie scoase în afara legii.

"Să modificăm legislaţia în aşa fel încât astfel de practici imorale şi, în foarte puţin timp sper - ilegale- să nu mai poată să aibă loc, iar oamenii să plătească un preţ foarte mare la facturile la energie. Am văzut cu toţii companii care, cu doi angajaţi şi cu două laptopuri - care n-au produs un megawatt de energie în viaţa lor, au ajuns să facă profituri de zeci de milioane de euro doar din aceste operaţiuni de trading", a declarat Bogdan Ivan, ministrul Energiei. Tinmar a transmis că în ultimii ani, societățile din cadrul grupului au făcut obiectul unor controale ample și succesive desfășurate de toate autoritățile competente din România, care s-au finalizat fără constatarea unor fapte ilegale.

Augustin Oancea se afla anul trecut pe locul 21 în topul Forbes 500 - cei mai bogaţi români

"În ultimii ani, societățile din cadrul grupului Tinmar au făcut obiectul unor controale ample și succesive desfășurate de toate autoritățile competente din România. Toate aceste verificări s-au finalizat fără constatarea unor fapte care să depășească limitele activității economice normale și legale", se arată în comunicatul companiei. "Avem 20 de procese cu acest grup de firme. Eu, personal, sunt chemat în judecată în trei dintre ele în care firmele acestea îmi cer despăgubiri în nume personal, nu în calitatea de preşedinte al Autorităţii. Deci pe mine, George Niculescu", a declarat George Niculescu, preşedintele ANRE. În 2024 Autoritatea de Reglementare în Domeniul Energiei a aplicat grupului cea mai mare amendă la nivel european. 364 de milioane de lei - pentru manipularea pieţei de energie. Tinmar nu mai are din 2021 consumatori casnici, ci doar peste 700 de clienţi non-casnici şi este abonat la contracte cu statul.

În 2023, Tinmar semnează cu Ministerul Finanţelor un contract pe doi ani pentru furnizarea de energie electrică, de peste 4 milioane de euro. În acelaşi an, câştigă şi un acord cu ANAF, în valoare de aproape 2 milioane de euro. În 2024, urmează noi contracte de zeci de milioane de euro cu STB, Agenţia de Îmbunătăţiri Funciare şi Metrorex. Iar în 2025, o companie din grup obţine un contract de 13 milioane de euro pentru iluminatul public al Capitalei, pentru un an. În spatele businessului profitabil din energie se află antreprenorul din Câmpina Augustin Oancea, care, anul trecut se afla pe locul 21 în topul Forbes 500 - cei mai bogaţi români, cu o avere estimată la peste 310 milioane de euro. Patronul Tinmar ar deţine în jur de 200 de proprietăți în Dubai, unde își are domiciliul, potrivit g4media. Vineri, 7 noiembrie, Augustin Oancea va fi adus la Parchetul General pentru audieri.

Greta Neagu Like

Întrebarea zilei Se apropie perioada cu multe cheltuieli. V-ați gândit să economisiți și să profitați de tichete Rabla? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰