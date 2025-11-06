Patru firme de energie, bănuite că ar fi crescut artificial prețul pentru decontări de la stat. Reacția Tinmar

Raportările lunare ale participanţilor activi pe PAM - prelucrare CMPEE ANRE

Pentru a beneficia la maximum de acest mecanism, societăţile sunt suspectate de creşterea artificială a preţului mediu de achiziţie pe care îl raportau autorităţilor. Astfel, două dintre firme ar fi achiziţionat energie de pe piaţa pentru ziua următoare (PZU), iar apoi aceasta ar fi fost vândută către alte societăţi comerciale din grup, la preţuri succesiv crescătoare, creând un circuit de tranzacţii intra-grup, potrivit procurorilor.

Exemple de "rotire" a energiei între firme

În acest sens, furnizorul de energie şi o altă firmă din grup sunt bănuite că jucau rolul de intermediar, preluând energia la preţuri mai mari şi revânzând-o mai departe către alte două firme din grup, contribuind la creşterea preţului mediu raportat.

Tranzacţiile s-ar fi realizat prin contracte negociate direct, scopul fiind creşterea preţului mediu de achiziţie, potrivit procurorilor, în contextul lipsei unui plafon maximal pentru calculul sumelor decontate de la bugetul statului conform O.U.G. nr. 27/2022.

În esenţă, spun procurorii, energia circula între firmele grupului la preţuri artificiale, ceea ce le permitea să solicite de la stat sume disproporţionat de mari faţă de costul real suportat.

"Astfel, s-au creat scheme de tranzacţionare între persoanele juridice intra-grup: E.M. S.R.L. şi S. S.R.L. au vândut energie către T.E S.A. la preţ de 460 lei/MWh, iar T. E. S.A. a revândut către L. E. S.R.L. la preţuri între 800 şi 3500 lei/MWh, ulterior L. E. S.R.L. revânzând către E. M. S.R.L. şi S. S.R.L. la preţuri între 933,45 şi 3578,93 lei/MWh. Concret, un exemplu este circuitul din luna mai 2022: E. M. S.R.L. A vândut către T. E. S.A. la preţul de 439,68 lei/MWh, T. E. S.A. a vândut către L. E. S.R.L. cu 999,44 lei/MWh, iar L. E. S.R.L. a revândut către E. M. S.R.L. cu 1.181,29 lei/MWh, generând profit semnificativ şi influenţând astfel preţul mediu de achiziţie raportat în cererile de decontare către bugetul de stat. Această "rotire" a energiei între societăţile din cadrul grupului a permis E.M. şi S. să raporteze un preţ mediu de achiziţie mult mai ridicat decât cel real de pe piaţă. Creşterea preţului mediu de achiziţie a condus la sume compensate foarte mari de la bugetul de stat. S-a constatat, totodată, migrarea a 1.946 de locuri de consum de la T. E. S.A. către E.M. S.R.L. şi S. S.R.L., astfel încât acestea să justifice necesitatea achiziţionării unor cantităţi semnificative de energie electrică, creând totodată premisa creşterii valorii compensate de la buget, cu CLC-urile incluse la plafonare aproape duble în lunile iulie şi august 2022. Cantităţile totale achiziţionate de E. M.S.R.L. au fost de 2.560 MWh în luna mai, 15.366 MWh în luna iunie, 47.401 MWh în luna iulie şi 62.656 MWh în august, cu preţ mediu ponderat crescând de la 975,33 lei/MWh la 2.479,68 lei/MWh; pentru S. S.R.L., cantităţile au fost de 1.107 MWh în luna mai, 40.756 MWh în iunie, 76.441 MWh în iulie şi 89.502 MWh în luna august, cu preţ mediu ponderat de la 972,52 lei/MWh la 2.479,68 lei/MWh", precizează Parchetul.

Portofolii de clienţi umflate pentru a justifica compensaţii mai mari

În opinia procurorilor, societăţile au crescut rapid portofoliul de clienţi, preluând consumatori de la furnizorul de energie şi raportând un număr mai mare de locuri de consum (CLC). Migrarea clienţilor a fost strâns legată de mecanismul de compensare: cu cât erau mai mulţi clienţi şi cu cât era mai mare preţul mediu de achiziţie, cu atât suma compensată era mai mare.

În plus, operaţiunile desfăşurate nu respectau nici prevederile art. 57 alin. 61 din Legea energiei nr. 123/2012, care obligă furnizorii să acopere cel puţin 50% din necesarul portofoliului prin producţie proprie sau contracte la termen, şi nu de pe pieţe spot, se arată în anchetă. Prin acest mecanism, profitul grupului este suspectat că ar fi fost maximizat în detrimentul bugetului de stat.

De asemenea, această strategie a combinat coordonarea între societăţi, creşterea artificială a portofoliului de clienţi şi utilizarea mecanismului de compensare pentru a genera câştiguri rapide, potrivit procurorilor.

Reacţia Tinmar

În urma informaţiilor apărute despre percheziţii, reprezentanţii Tinmar au transmis un punct de vedere, printr-un comunicat remis Observatornews.ro.

"În contextul informațiilor apărute recent în spațiul public, care conțin afirmații neadevărate și potențial prejudiciabile la adresa imaginii societății noastre, dorim să facem următoarele precizări:

În ultimii ani, societățile din cadrul Grupului Tinmar au făcut obiectul unor controale ample și succesive desfășurate de toate autoritățile competente din România - inclusiv Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcția Generală Antifraudă Fiscală și Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

Toate aceste verificări s-au finalizat fără constatarea unor fapte care să depășească limitele activității economice normale și legale. În mod particular, tranzacțiile la care fac referire materialele de presă au fost analizate în detaliu de către ANRE pe o perioadă de aproape un an, concluzia autorității fiind aceea că nu se reține nicio culpă sau neregularitate în sarcina societăților noastre.

Grupul Tinmar a manifestat întotdeauna transparență deplină și cooperare totală cu instituțiile statului, punând la dispoziția acestora toate informațiile și documentele necesare pentru clarificarea situațiilor verificate. Vom continua să procedăm la fel și de această dată, pentru ca realitatea faptelor să fie corect stabilită și reflectată public.

Considerăm că diseminarea unor informații neverificate este de natură să aducă atingere imaginii noastre și relațiilor de încredere construite de-a lungul timpului cu partenerii și instituțiile financiare. Ne exprimăm convingerea că adevărul și transparența vor prevala, iar activitatea noastră - desfășurată cu profesionalism și respect față de lege - va fi corect înțeleasă și apreciată", se arată într-un comunicat transmis de compania Tinmar pentru Observatornews.ro.

