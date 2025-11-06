Unul dintre cele mai mari grupuri de companii din domeniul furnizării de energie este vizat de o amplă anchetă penală. Procurorii au făcut opt percheziţii la firmele grupului, pentru suspiciuni de înşelăciune şi manipulare a pieţei pentru a obține ilegal decontări mai mari de la stat.

Potrivit anchetatorilor, în doar câteva luni, firmele cercetate ar fi cerut pentru decontare 500 de milioane de lei (aprox. 100 de milioane de euro), dar procurorii nu spun explicit că întreaga sumă este prejudiciu, doar că aceste sume au fost solicitate.

O parte dintre persoanele vizate urmează să fie aduse la Parchetul General. Dacă ancheta va confirma implicarea lor și existența faptelor reclamate, acestea ar putea fi acuzate de înșelăciune în formă continuată și spălare de bani, infracțiuni considerate deosebit de grave.

Schema prin care ar fi funcţionat înşelăciunea cu energia

Potrivit unui expert în domeniu, schema ar fi funcționat în felul următor. Eye Mall ar fi cumpărat, de pildă, energie de pe bursă, la un preţ sub 400 lei/MWh. Apoi ar fi vândut către Tinmar Energy cu aproximativ 460 lei/MWh.

Tinmar ar fi vândut apoi către Lord Energy cu prețuri între 800 și 3.500 lei/MWh, cu o medie de 2.150 lei/MWh. Lord ar fi trimis-o înapoi la Eye Mall la aproximativ 2.256 lei/MWh, iar Eye Mall ar fi vândut-o clienților finali cu 2.479 lei/MWh.

Același MWh se presupune că ar fi făcut un ocol complet între firme, fiind revândut de cinci ori. Energia pleacă din piață sub 400 lei/MWh și ajunge la consumator la aproape 2.500 lei/MWh - de peste cinci ori mai scumpă.

