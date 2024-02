Vezi și

Nicolae şi-a deschis anul trecut o cafenea în Sectorul 3 al Capitalei. A investit 45.000 de euro pentru a aduce bucureştenilor gustul autentic al cafelei.

Taxat retroactiv

Nicolae Panduru, antreprenor: Am adus cafea standard, 90% arabica, 10% robustă, care are gustul de cafea mai natural, cum îl ştiam noi acum 15 ani când a început să se dezvolte piaţa, avem o zonă de patiserie, diverse pateuri, chechuri, brioşe.

Cele mai mari provocări au fost găsirea spaţiului de închiriere, schimbările fiscale şi legislaţia ambiguă.

Nicolae Panduru, antreprenor: Am început anul cu o cotă de TVA 9%, ulterior am aflat că trebuia 19% pentru orice produs care se prepară cu zahăr. Deşi Guvernul a dat semnale că nu ne va taxa retroactiv, pare că ne va taxa retroactiv. Trebuie să facem o corecţie financiară.

1 din 2 români ar deveni antreprenor, însă renunţă la idee din cauza obstacolelor: lipsa de predictibilitate şi nivelul ridicat al taxelor.

Valentin Strugaru, antreprenor: Anul trecut trebuia să plătim 1% impozit, la o cifra de afaceri de 100.000 mii euro trebuia să plătim 1000 euro, iar anul acesta plătim 3.000 euro. Dacă tot urmează şi se anunţă schimbări şi modificări la codul fiscal trendul va rămâne acelaşi şi va fi în scădere pentru că oamenii vor fi descurajaţi să-şi deschidă afaceri, nu vor intra şi vor alege să rămână angajaţi pentru că acolo e mai multă stabilitate.

Dan Schwartz, expert fiscal: Comparativ cu alte tari romania inca are fiscalitate prietenoasa, insa pe zi ce trece nu mai este un stimulent. De fapt, România e o tara care are nevoie de crestere economica.

Anul trecut au fost înfiinţate 147.000 firme, faţă de 152.000 în 2022. Programele de finanţare pentru mediul antreprenorial sunt vitale, spun patronatele.

Sterică Fudulea, Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii: Dacă 2022 a fost un an în care am avut o creştere mică din zona de înfiinţări de firme pentru ca am avut cateva programe, 2023 nu a venit cu programe de finantare pentru sprijinirea de noi companii.

Florentina Lazăr, reporter Observator: Anul trecut peste 39 de mii de firme au pus lacătul pe ușa. Cele mai multe, aproape 8200 au fost din București, considerat motorul economiei românești. Anul trecut, aici s-au închis cu aproape 1000 de firme mai mult fata de 2022.

În topul judeţelor cu cele mai multe afaceri în faliment urmează Clujul şi Timişul, cu aproximativ 2.000 de firme care şi-au încetat activitatea.

Ți-a plăcut acest articol? Like | 1 vot

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰