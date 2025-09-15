Antena Meniu Search
Nicole a renunţat la corporaţie pentru o cafenea. Videoclipul viral care i-a transformat afacerea în succes

După 10 ani în banking pentru companii, Nicole a renunțat la carieră pentru a deschide o cafenea în orașul său natal, Damascus, Oregon. "Cowgirl Barista" era visul ei de antreprenor, însă, după câțiva ani, părea că drumul spre faliment era inevitabil.

de Larisa Andreescu

la 15.09.2025 , 11:11
Nicole McMillian

Nicole McMillian a petrecut 10 ani având o carieră sigură, în corporate banking. Totul părea stabil, cu o traiectorie clară. Dar o oportunitate neașteptată i-a schimbat viața: un teren liber, într-o zonă fără cafenele drive-thru, chiar în orașul ei natal, Damascus, Oregon.

"Am lucrat un deceniu în banking. Era sigur, profesional, cu un drum clar înainte. Dar lotul acela de pe marginea autostrăzii mi-a arătat o șansă pe care banca nu avea cum să mi-o ofere", povestește Nicole.

Când le-a spus părinților ideea, reacția a fost directă: "Ce știi tu despre cafea? Ești bancher". Răspunsul nu a descurajat-o. "Nu știau că, de fapt, în toți acei ani am învățat cum se construiește o afacere: bilanțuri, profit și pierdere, strategii comerciale. Cafeaua putea fi învățată".

"Am vrut să construim o comunitate"

Și a învățat. A găsit un prăjitor de cafea dispus să o pregătească "ca pe un angajat nou", iar timp de șase luni a exersat zilnic, servind cafea echipei tatălui său. În 2019, a deschis standul "Cowgirl Barista", iar în scurt timp au urmat și extinderi: food trucks, un trailer cu bere și chiar un mic spațiu pentru concerte.

Pentru Nicole, nu era doar o afacere: "Încercam să facem mai mult decât cafea. Voiam să construim un loc unde oamenii să se adune, într-un oraș care nu prea avea așa ceva".

Dar începutul nu a fost ușor. Până în 2023, partea de cafea mergea prost, iar ea se gândea serios să renunțe și să rămână doar cu barul.

Clipul viral care a schimbat totul

Nicole posta deja de doi ani pe TikTok clipuri scurte, cu rețete și glume. Într-o zi, a descoperit online găleți de plastic de 1 litru, cu toartă și pai. "Mi-au adus aminte de limonada de bâlci. Am comandat câteva și am filmat un Americano uriaș în unul dintre ele. Nici nu mi s-a părut un clip bun. Internetul a crezut altceva".

Peste noapte, videoclipul a explodat. "Dimineața următoare, aveam cozi de 15-20 de mașini, până în drum. Eram doar eu și un barista. L-am chemat pe iubitul meu să ajute, deși nu pusese mâna pe un espressor niciodată. Eram complet copleșiți, dar energia era electrică".

În doar câteva luni, vânzările s-au dublat, apoi triplat. A angajat doi oameni noi, a extins programul și a introdus "refill la găleată" cu discount, o idee sustenabilă care a fidelizat clienții.

"O familie vine în fiecare duminică de la o oră și jumătate distanță. Am avut oameni din Idaho, Texas și alte state care au făcut drum special pentru ‘cafeneaua cu găleți’. E incredibil", spune Nicole, potrivit Business Insider.

Presa locală a scris despre ea, brandurile mari au venit cu colaborări, iar pe stradă oamenii o opresc și îi spun că o recunosc de pe TikTok: "E ciudat să ți se spună ‘faimoasă’, când eu simt că doar am avut o idee trăsnită la momentul potrivit."

O lecţie de viaţă

Astăzi, "Cowgirl Barista" e mai mult decât un stand de cafea: găzduiește concerte, târguri și show-uri auto. "Niciodată orașul nostru nu avusese așa ceva. Acum, spațiul nostru a devenit centrul comunității."

Privind în urmă, Nicole recunoaște că abilitățile de bancher au contat. "Mi-au folosit enorm: să înțeleg cifrele, să îmi instruiesc echipa, să pun sisteme la punct. Dar ce nu mi-a oferit banca a fost sentimentul de a crea bucurie în jurul meu."

Și, deși începutul a fost greu, nu ar schimba nimic: "Credeam că las în urmă o carieră sigură pentru un pariu riscant. Și, o vreme, părea că pierd. Apoi TikTok a schimbat totul. Acum nu mă mai gândesc dacă închid standul, ci cum să fac față cererii. E o altfel de problemă, una bună. Și nu aș da-o pe nimic."

Larisa Andreescu
Larisa Andreescu Like

Larisa Elena Andreescu face parte din echipa Observator de peste 8 ani şi este în prezent Editor de Content pentru site-ul observatornews.ro.

corporatie cafenea tiktok videoclip afacere
