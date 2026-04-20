Preşedintele României, Nicușor Dan, a declarat, în cadrul unui eveniment organizat la Academia de Studii Economice din București, că educația financiară reprezintă un pilon esențial pentru dezvoltarea societății și pentru funcționarea corectă a economiei. Acesta a subliniat legătura directă dintre nivelul de cunoaștere financiară al populației și deciziile politice și economice.

Nicușor Dan, la ASE: Educația financiară este esențială pentru viitorul economic și social al României

"Mi-a atras atenția domnul guvernator (n.r. Mugur Isărescu), luna aceasta instituția a împlinit o respectabilă vârstă, spun la mulți ani Academiei Economice. Subiectul educației financiare este foarte important, este important ca un tânăr care iese din școală să cunoască ecosistemul financiar care îl înconjoară, cum se poate investi, cum să ia un credit. Sunt chestiuni elementare fără de care, în secolul 21, ești lipsit de abilități esențiale", a declarat Nicușor Dan.

Preşedintele a evidențiat și impactul social al educației financiare, arătând că o societate informată influențează direct direcția politicilor publice. "Să ne uităm și la zona socială, există o corelație între prosperitatea țării și nivelul de educație financiară. De ce se întâmplă asta? Când ai niște oameni care au educație financiară, vor influența politicile publice. Politicienii se uită la ce gândesc oamenii și, în funcție de asta, merg într-o parte sau alta cu politicile publice", a spus acesta.

Nicușor Dan a avertizat că lipsa educației financiare poate avea consecințe negative asupra economiei. "Din păcate, am văzut exemple, o lipsă de cunoaștere financiară a societății a dus politicianul în decizii nesănătoase pentru economia României", a explicat el.

Totodată, acesta a subliniat că dezvoltarea antreprenoriatului depinde de nivelul de educație financiară al populației: "O societate cu educație financiară sănătoasă va avea mai mult antreprenoriat și, fără antreprenoriat, economia scârțâie. Și o societate cu o educație financiară sănătoasă va avea, și asta e una din problemele din România, nu avem suficient capital, va avea un apetit de a aduce capital către zona privată, unde este nevoie", a afirmat preşedintele României.

În discursul său, Nicușor Dan a atras atenția și asupra fenomenului dezinformării, pe care l-a descris drept un "război informațional". "Noi trăim un război informațional. Este o certitudine. Îl vedem la toate nivelurile, reclame pe net când dl guvernator vă invită, false reclame, să investiți. Cine are educație financiară va ști că nu există profit de 300% și asta este doar un aspect al războiului informațional și al dezinformării", a spus el.

Preşedintele a avertizat că aceste fenomene afectează inclusiv încrederea în democrație. "Alte aspecte vizează însăși încrederea oamenilor în democrație și încearcă să îi aducă către modele autoritare și asta este o chestiune serioasă" a declarat Nicușor Dan.

În final, Nicuşor Dan a subliniat necesitatea implicării profesioniștilor în combaterea dezinformării, inclusiv pe platformele de social media. "Este nevoie, inclusiv în zone în care de principiu un profesionist nu are ce să caute, de exemplu TikTok, este nevoie de oameni care au credibilitate profesională să intre și să demaşte impostura, altfel o parte importantă din societatea noastră se duce într-o direcție periculoasă. Asta am avut de spus", a concluzionat Nicușor Dan.

