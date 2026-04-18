Inflația anuală se apropie de 10%, iar puterea de cumpărare a scăzut semnificativ, în condițiile în care nevoile de bază au rămas aceleași. Avem nevoie de o locuință, nu putem renunța la coșul zilnic și, uneori, luăm în calcul și achiziția unei mașini, chiar dacă prețurile la carburant sunt ridicate. Astfel, pentru mulți dintre noi, viața de zi cu zi a ajuns să fie susținută, în mare parte, prin datorie. Despre cât de "prietenoase" sunt creditele în acest moment și ce soluții există în cazul unui impas financiar a vorbit la Observator 12 brokerul de credite Elena Roxana Alecu-Tatu.

Valentin Butnaru, prezentator: Ne pregătim să vorbim din nou despre bani, despre realitatea românească, despre decizii și despre cum ne protejăm într-o perioadă extrem de complicată.

Bianca Iacob, prezentator: Rata anuală a inflației e aproximativ de 10%. Puterea noastră de cumpărare a scăzut enorm în condițiile în care nevoile noastre elementare au rămas aceleași. Avem nevoie de o locuință, nu putem renunța la coșul zilnic și poate ne gândim și la o mașină, chiar dacă motorina e scumpă.

Valentin Butnaru, prezentator: Iată cum am ajuns să trăim cei mai mulți dintre noi pe datorie într-o perioadă grea în care aceasta e o povară tot mai mare.

Elena Roxana Alecu-Tatu, broker de credite: Creditele de consum au crescut în ultima perioadă.

Valentin Butnaru, prezentator: Am văzut 7,5% procentul de la un an la altul.

Elena Roxana Alecu-Tatu, broker de credite: Da, probabil că este un procent în creștere. Clienții se refinanțează de la o bancă la alta. Este o perioadă tulbure, așa este, și nu recomand creditele de nevoi personale în această perioadă sau, dacă le iau, să le ia cu atenție, să se uite exact pentru ce vor folosi acei bani.

Bianca Iacob, prezentator: Dacă totuși ne trebuie banii respectivi, la ce să fim atenți în această perioadă tulbure?

Gradul de îndatorare de 40%, pragul esențial pentru evitarea problemelor la refinanțare și rambursare

Elena Roxana Alecu-Tatu, broker de credite: Este foarte important să nu depășim gradul de îndatorare standard, de 40%, pentru că în astfel de caz, dacă îl depășim, există posibilitatea să nu mai putem refinanța creditele sau va fi mai greu să ne plătim aceste credite. Deci e bine să rămânem în zona aceasta de 40% grad de îndatorare.

Valentin Butnaru, prezentator: Ați menționat acest lucru pentru că sunt foarte mulți clienți care recurg la acest artificiu, nu? Pentru că nu au acea sumă inițială.

Elena Roxana Alecu-Tatu, broker de credite: Se întâmplă odată la trimestru și putem accesa până la 50-60% grad de îndatorare. Repet, e bine să rămânem într-o zonă sigură, la 40% maxim din venitul nostru.

Bianca Iacob, prezentator: Bun, și pentru că vorbim de vremuri tulburi, ce facem dacă nu mai putem să ne plătim creditul?

Elena Roxana Alecu-Tatu, broker de credite: Este bine în perioada aceasta să ne uităm dacă sunt campanii de refinanțare mai bune și, dacă sunt, să ne orientăm către acestea. Să calculăm cu atenție dacă, datorită dobânzii mai mici, rata scade sau dacă putem scurta perioada. Pentru că, pentru un procent la dobândă, putem scurta perioada destul de mult. Poate fi până la 60 de luni scurtarea perioadei într-un credit ipotecar, ceea ce este important.

Valentin Butnaru, prezentator: În experiența dumneavoastră, cum arată în acest moment piața creditelor ipotecare?

Elena Roxana Alecu-Tatu, broker de credite: Sinceră să fiu, se vede o scădere de la jumătatea lunii februarie, asistăm la o scădere în achiziții.

Valentin Butnaru, prezentator: Este normală pentru această perioadă?

Elena Roxana Alecu-Tatu, broker de credite: Nu aș spune că este normală. Este firească, având în vedere contextul. Însă dobânzile sunt în continuare prietenoase. Avem o campanie la acest moment de 4,55% la creditul ipotecar.

Bianca Iacob, prezentator: Observăm o scădere a creditelor ipotecare în ultima vreme.

Elena Roxana Alecu-Tatu, broker de credite: Eu aș spune că da, nu o scădere foarte mare, dar se resimte.

Bianca Iacob, prezentator: Și trendul ar putea fi tot descendent?

Elena Roxana Alecu-Tatu, broker de credite: Trebuie urmărit. Este o perioadă foarte scurtă, nu aș putea spune acum.

Valentin Butnaru, prezentator: Dacă ajungem în situația în care rămânem fără slujbă și avem un credit, care sunt pașii pe care trebuie să îi urmăm pentru a nu pierde apartamentul?

Elena Roxana Alecu-Tatu, broker de credite: Există anumite asigurări de viață care includ și asigurare de șomaj. Și atunci poate intra, în cazul pierderii locului de muncă, plata acestei asigurări.

Recomand în continuare refinanțarea pe perioadă mai lungă, înainte de restructurarea unui credit, înainte de a anunța banca că nu mai poți plăti și de a intra în insolvență.

Bianca Iacob, prezentator: În situația aceasta complicată, ar trebui să ne formăm obiceiuri financiare sănătoase. Care ar fi acelea?

Specialiştii recomandă să punem deoparte un buget de urgenţă

Elena Roxana Alecu-Tatu, broker de credite: Trebuie să nu cheltuim impulsiv. Să ne gândim foarte bine înainte de a cheltui. Să ne facem un buget clar de încasări și cheltuieli, un tabel, un Excel, în care să notăm tot, pentru că astfel devenim mult mai atenți. Și să punem deoparte un buget de urgență.

Bianca Iacob, prezentator: Cât înseamnă acest buget de urgență?

Elena Roxana Alecu-Tatu, broker de credite: Poate însemna 5%, măcar să începem cu 5% și să facem asta constant. Primul pas este să facem o listă cu veniturile și cheltuielile, apoi să tragem linie și din ce rămâne să economisim 5 - 10%, dacă ne permite. Să reducem cheltuielile neesențiale și să direcționăm banii către un buget de urgență.

