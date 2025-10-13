Bulgaria va introduce viniete de o zi pentru 4 euro şi 9 cenţi. Noul preţ va intra în vigoare de la 1 ianuarie, odată cu adoptarea monedei europene şi se va aplica pentru toate vehiculele de până la 3 tone şi jumătate. De asemenea, autorităţile au pregătit amenzi usturătoare pentru şoferii care nu achită taxa de drum. Maşinile de mari dimensiuni care vor circula fără vinietă riscă amendă de peste 600 de euro.

Guvernul Bulgariei a aprobat un nou decret prin care se introduce o vinietă valabilă o singură zi pentru vehiculele cu o greutate de până la 3,5 tone (autoturisme, SUV-uri și microbuze mici). Măsura va intra în vigoare la 1 ianuarie 2026, iar prețul vinietei a fost stabilit la 4,09 euro, conform modificărilor aduse sistemului național de taxe rutiere.

Potrivit autorităților, noua taxă respectă "principiul proporționalității și regula creșterii valorii odată cu reducerea perioadei de valabilitate", fiind aliniată cu modul de tarifare aplicat altor tipuri de viniete.

Sistem rutier adaptat pentru introducerea monedei euro

Pentru vehiculele grele sau de dimensiuni mari care circulă fără autorizațiile corespunzătoare, decretul stabilește o taxă compensatorie de 1.200 leva (aproximativ 613,55 euro). Aceasta are un rol preventiv, fiind "mai mare decât costul autorizațiilor, dar mai mică decât amenzile oficiale", pentru a descuraja utilizarea ilegală a drumurilor cu taxă.

Documentul mai prevede actualizări privind utilizarea specială a drumurilor prin amplasamente comerciale, incluzând acum și stațiile de încărcare pentru vehicule electrice în lista facilităților care necesită autorizație. De asemenea, drumurile expres vor fi taxate la fel ca autostrăzile, iar noile reglementări introduc tarife și pentru organismele care verifică furnizorii de servicii electronice de taxare rutieră.

Prin aceste măsuri, Bulgaria își armonizează sistemul de taxe rutiere cu standardele europene, pregătindu-se pentru trecerea la moneda euro și pentru modernizarea legislației din sectorul transporturilor.

