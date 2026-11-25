Jennifer Barreto, Miss Puerto Rico, a devenit noua Miss Univers 2026. Ea îi succede Fátimei Bosch, care a câştigat concursul anul trecut în Thailanda, la finalul unei ediţii marcate de mai multe scandaluri, suspiciuni de fraudă şi un accident. România a fost reprezentată de Sabina Parmac.

Miss Univers 2026 și-a ales câștigătoarea. Cine este cea mai frumoasă femeie din lume - Profimedia

Alături de Barreto, în top cinci s-au clasat Miss Univers Filipine, Miss Univers Noua Zeelandă, Miss Univers Venezuela şi Miss Univers Republica Dominicană. Concurentele au venit din peste 110 de ţări şi teritorii, inclusiv câteva care nu participaseră niciodată la finală până atunci, precum Miss Univers Saint Martin şi Miss Univers Uganda.

Mario Lopez şi Miss Universe 2022, R’Bonney Gabriel, au prezentat evenimentul. Potrivit acestora, grupul de 117 de delegate din acest an a fost alcătuit din 22 de concurente cu diplome de masterat, cinci doctoriţe şi 10 mame.

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Concurentele au participat la activităţi diverse în perioada premergătoare concursului, printre care s-au numărat interviurile tradiţionale cu uşile închise, Concursul de costume naţionale şi etapa preliminară. În cursul serii, a fost anunţat şi locul celei de-a 76-a ediţii a concursului Miss Univers. Ediţia de anul viitor va avea loc în Puerto Rico.

România a fost reprezentată de Sabina Parmac, 21 de ani

La proba Costumului naţional, ea a purtat a purtat o rochie albă, iar la gât a avut atârnată o replică a Coloanei Infinitului, care aproape a împiedicat-o să pășească pe podium. Ținuta a fost concepută ca un omagiu adus sculptorului român, motiv pentru care pe mantia albă care însoțea rochia au apărut și Masa Tăcerii și Poarta Sărutului.

Accesoriul cobora de la baza gâtului până aproape de podea și părea să-i îngreuneze deplasarea pe podium. Nici mantia nu a fost una discretă. Pe cele două părți ale materialului alb au fost imprimate imagini cu Masa Tăcerii și Poarta Sărutului, alte două opere reprezentative pentru ansamblul monumental de la Târgu Jiu. Deasupra, Sabina Parmac a purtat un accesoriu auriu, inspirat de pasărea Măiastra. De asemenea, concurenta a avut în jurul taliei un brâu în nuanțele tricolorului.

Această a 75-a ediţie a concursului internaţional, care s-a desfăşurat în Puerto Rico, nu a înregistrat incidente. Însă organizaţia Miss France a decis să nu trimită nicio candidată, preferând să participe la un alt concurs, cel de Miss Supranational.

Garance Authié, un manechin francez, a purtat costumul tricolor în acest an. Ea s-a clasat în top 12. Au participat la concurs şi alte franceze, reprezentând Mayotte (Maëva Toumbou Dani), Guadelupa (Chloé Deher) şi Martinica (Larissa Ségarel).

Până în prezent, în cei 75 de ani de existenţă a concursului, doar două franceze au fost desemnate „Miss Univers”: Christine Martel, în 1953, înainte de înfiinţarea concursului „Miss France”, şi Iris Mittenaere, „Miss France” din 2016.