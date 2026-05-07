Ungaria a returnat Ucrainei aurul şi cele 82 de milioane de dolari confiscate în mandatul lui Orban

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat că Ungaria a returnat numerarul şi aurul aparţinând băncii ucrainene Oschadbank, confiscate de serviciile de securitate ungare în luna martie. Kievul a salutat gestul, considerându-l un pas spre normalizarea relaţiilor tensionate cu fostul guvern de la Budapesta.

de Redactia Observator

la 07.05.2026 , 09:53
În timpul mandatului prim-ministrului Viktor Orban, care a pierdut alegerile în faţa lui Peter Magyar, Ungaria a reţinut şapte ucraineni care transportau aproximativ 82 de milioane de dolari în numerar şi aur, sub suspiciunea de spălare de bani. Ucraina a denunţat acţiunea ca fiind o formă de racket, potrivit Reuters, relatează Agerpres.

Magyar urmează să depună jurământul de învestire sâmbătă.

Atât fondurile, cât şi aurul s-au întors integral în Ucraina, a anunţat Zelenski, subliniind "abordarea constructivă şi gestul civilizat" al Ungariei.

"Restituirea bunurilor furate trasează o linie clară între anarhia regimului Orban şi abordarea constructivă a noului guvern care urmează să preia puterea”, a declarat ministrul de externe al Ucrainei, Andrii Sîbiha, pe X. „Considerăm acest lucru un semn al dorinţei Ungariei de a avansa în relaţiile noastre prin respect reciproc şi pragmatism sănătos - şi suntem gata să răspundem la fel", a adăugat el.

Ucraina a răsuflat uşurată după ce Orban, cel mai apropiat aliat al Rusiei din Europa, care s-a opus vehement ajutorului acordat Ucrainei, a pierdut alegerile. Oficialii ucraineni şi-au exprimat speranţa că Magyar va adopta un ton mai pragmatic în relaţiile bilaterale.

