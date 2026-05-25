Un film premiat la Cannes şi mai multe drame ascunse. Drama părinţilor care îşi pierd copiii, în ţări unde legislaţia e extrem de dură. Dar şi drama creatorului de film care e nevoit să caute bani în străinătate, pentru că în ţara lui nu sunt fonduri. Ani de zile, Cristian Mungiu a încercat să documenteze cât mai bine poveştile părinţilor rămaşi fără copii. După care a scris scenariul filmului Fjord. Au urmat alţi ani în care a trebuit să caute şi bani ca să facă filmul.

Cristian Mungiu a adus la Bucureşti al doilea Palme d'Or pentru lungmetraj din cariera lui şi din istoria ţării. Înainte de asta, a întâlnit, după cum spune chiar el, singurul francez care nu ştie cum arată statueta. Aşa că trofeul a fost expus pe banda de bagaje. Revenit în ţară, regizorul a avut o declaraţie-manifest.

"Fjord", inclus pe lista proiectelor de "diplomaţie culturală"

"Eu am rugămintea şi pretenţia ca statul român să încerce să dea un pic mai mult înapoi culturii şi cinematografiei, pentru că noi am făcut partea noastră", a declarat cineastul Cristian Mungiu.

Un film pentru care statul român a contribuit cu mai puţin de 20 la sută.

"Statul are o lege prin care există o taxă pe jocurile de noroc la loterie, sunt ani de zile de când există legea respectivă şi banii ăia nu se plătesc şi statul nu face nimic", a mai spus Cristian Mungiu.

În ultimul ceas, statul pare că înţelege mesajul. Ministerul Culturii a anunţat că filmul Fjord a fost inclus pe lista proiectelor de „diplomaţie culturală” şi va primi susţinere şi promovare în drumul său către Oscar. Deocamdată, doar pe hârtie.

"Am făcut un film care vorbeşte mai mult despre nevoia de a ne implica prin fapte, nu prin vorbe", a mai spus Cristian Mungiu.

Povestea familiei Bodnariu, cazul care l-a inspirat pe Mungiu

Un film inspirat dintr-un caz real - povestea familiei Bodnariu care, în urmă cu 11 ani, a fost în mijlocul unui mare scandal internaţional. Autorităţile din Norvegia le-au "confiscat" pur şi simplu cei 5 copii, cu vârste între 8 ani şi 4 luni, acuzându-i de rele tratamente şi violenţă. Pentru părinţi, momentele sunt greu de rememorat şi azi.

"E inimaginabil. [...] Durere şi fizic, şi psihic […] să fii despărţit de copii a fost foarte greu", povestea Ruth Bodnariu.

"A fost un şoc pur şi simplu. Eu am fost luat, băgat în maşina de poliţie aşa ca în filme. [...] Întrebările au fost legate în special de violenţă, de cum corectam copiii", a relatat Marius Bodnariu.

"Fetiţa de 8 ani s-a gândit că noi am murit sau urmează să murim", povesteşte Ruth Bodnariu.

Copilele îşi amintesc cum au fost luate de la şcoală

Fetiţa de atunci, Naomi, are azi 18 ani. Îşi aduce aminte că ea şi sora mai mare au fost luate de la şcoală.

"Ei au zis că o să petrecem noaptea altundeva şi eu m-am gândit: a, ce fain, o să fie petrecere peste noapte, dar după era întuneric afară şi eu eram supărată, am plâns eu cu Eliana că nu o mai vedem pe mama", povesteşte Naomi Bodnariu.

"Nu a fost o perioadă uşoară, am fost foarte singură", a relatat Eliana Bodnariu.

7 luni copiii au trăit în case diferite, la adrese secrete. Doar după 2 luni au avut voie să vorbească la telefon cu părinţii. Care, în tot acest timp, făceau povestea lor cunoscută întregii lumi. S-au organizat proteste de susţinere, Guvernul român a intervenit pe plan diplomatic. Într-un final, cei 5 copii au revenit acasă. Părinţii au decis să părăsească Norvegia în cel mai scurt timp. Şi s-au mutat în România.

"În cei 10 ani care au trecut de la situaţia noastră au fost foarte multe condamnări la CEDO împotriva Norvegiei, ceea ce subliniază şi întăreşte faptul că există o problemă de sistem acolo", a explicat Marius Bodnariu.

Marius Bodnariu: Încă nu s-au liniştit lucrurile. Încă suferă oamenii

Iar într-o zi a primit un telefon surprinzător. Regizorul Cristian Mungiu se documenta pentru un nou film.

"Ne bucurăm că este readus în discuţie cazul nostru, nu că ne-ar fi lipsit popularitatea, dar sunt în continuare şi alte cazuri şi considerăm că încă nu e bine să se facă linişte pe cazul ăsta, pentru că nu e cazul, încă nu s-au liniştit lucrurile. [...] Încă suferă oamenii. Şi în Norvegia, şi nu numai", a mai spus Marius Bodnariu.

Chiar acum, în Suedia, o altă familie de români trece printr-o dramă trasă la indigo. Cele două fiice ale lor au intrat în custodia statului. Marius Bodnariu încearcă să îi ajute. Pentru a întoarce binele făcut familiei lui, acum 10 ani.

