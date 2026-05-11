Medici de la Maternitatea Polizu, acuzaţi că au lăsat un bebeluş să moară în incubator

Dezvăluiri cutremurătoare de la Maternitatea Polizu din Capitală. Părinţii unui bebeluş spun că nou născutul lor a fost lăsat să moară într-un incubator.

Acuzațiile sunt șocante deocamdată. Vom vedea mai târziu, pe parcursul procesului, care dintre ele se adeveresc. Pe scurt, familia a ajuns la sfârșitul luniii decembrie anului trecut cu femeia care era în pericol de naștere prematură, avea doar 20 de săptămâni de sarcină.

Au reușit medicii de la spitalul Polizu să păstreze sarcina până la finalul lui ianuarie, când n-a mai putut. Femeia a născut la 24 de săptămâni, un făt prematur extrem de bolnav, avea insuficiență multiplă de organ, după cum ne-au transmis reprezentanții spitalului și a contatat și o infecție nosocomială cu candida, o formă rară de candida glabrata.

Acuzaţii grave aduse medicilor

După 54 de zile timp în care a fost ținut în incubator și la aparate, dar și tratat, după cum arată necropsia finală, fătul a murit, iar familia acuză că medicii nu l-au tratat în toată această perioadă, cel mai mult de această infecție pe care a contractat-o în spital.

Au făcut nenumărate plângeri și sesizări la Colegiul Medicilor, la DSP, la Ministerul Sănătății și la Poliție, iar acum este un proces pe rol și medicii sunt acuzați de omor prin cruzimi. Părinții au refuzat la acea vreme necropsia, dar spitalul a trimis corpul neînsuflețit al fătului la INML, iar din datele preliminare se pare că într-adevăr cauza morții a fost această infecție luată din spital, care de altfel a fost tratată, dar fătul era atât de firav încât nu a reușit să supraviețuiască.

