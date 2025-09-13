O tânără din SUA dezvăluie secretul prin care a reușit să-și cumpere propriul apartament la 28 de ani

O tânără din SUA a dezvăluit cum a reușit să devină proprietară la 28 de ani. Absolventă de Litere, Juliana Kaplan povestește cum a reușit să intre pe piața imobiliară, o provocare majoră pentru tinerii din Gen Z. Secretul? Economii inteligente, job stabil chiar și în timpul pandemiei și reducerea drastică a cheltuielilor tipice vârstei, potrivit Business Insider .

Juliana recunoaşte că norocul a jucat un rol esenţial în împlinirea visului ei de a deveni proprietară. Tânăra a absolvit facultatea în 2019 și a reușit să-și păstreze jobul chiar și în timpul pandemiei. În plus, a redus drastic cheltuielile obișnuite ale vârstei, economisind suficient pentru avansul unei locuințe.

Deși câștiga mai bine după promovare, creșterea chiriei și inflația făceau ca plata lunară pentru locuință să fie tot mai greu de suportat. Oportunitate neașteptată a venit sub forma unui apartament pentru persoane cu venituri medii, care se încadra perfect în bugetul și situația ei financiară.

Astfel, Juliana a intrat în rândul unui grup mic, dar în creștere, de tineri din Gen Z care devin proprietari. Doar 3% dintre ei dețin locuințe, potrivit National Association of Realtors. Spre deosebire de generațiile anterioare, tinerii cumpără mai devreme și singuri, fără să fie motivați de căsătorie sau copii.

Articolul continuă după reclamă

Pentru ea, decizia a fost încurajatoare: chiria crescuse prea mult, iar prietenele care cumpăraseră deja apartamente au inspirat-o. Gen Z preferă adesea apartamente sau case mai mici, în oraș sau în suburbii, adaptate stilului de viață independent.

Cumpărarea unei locuințe nu este ușoară pentru toți tinerii. Prețurile cresc, iar mulți se bazează pe ajutorul familiei pentru avans. Juliana a reușit singură, cu un mic ajutor doar pentru taxe, fără licitații sau comisioane mari.

Tânăra recunoaște că și momentul în care a intrat pe piață a fost favorabil: a prins perioada de boom salarial și dobânzi scăzute, ceea ce i-a permis să obțină un credit avantajos. Acum, cu propriul apartament, Juliana se bucură de stabilitate și libertate.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ați amânat achiziția unei locuințe din cauza scumpirilor recente? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰