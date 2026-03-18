O ţară de lângă România le dă bani şoferilor pentru carburanţi, după scumpirea la pompă

O ţară de lângă România le dă o mână de ajutor șoferilor. Familiile cu două maşini vor primi bani în plus pentru carburanţi, scrie presa locală .

Scumpirea carburanţilor loveşte şi Bulgaria, o ţară vecină cu România. Guvernul de la Sofia a decis să îi ajute pe şoferi, oferind bani în plus familiilor care au două maşini, dacă îndeplinesc condițiile impuse de autorități.

Ministrul Afacerilor Sociale, Hasan Ademov, a anunțat că programul se adresează atât persoanelor fizice, cât și firmelor, însă deocamdată nu a explicat clar cum vor fi ajutate companiile. Ajutorul va merge către persoanele cu venituri reduse și care dețin o mașină sau una luată în leasing. În același timp, pentru acea mașină nu trebuie să existe taxe sau amenzi neplătite.

Astfel, cei care pot primi acest sprijin financiar trebuie să aibă un venit maxim de 781 de euro. Banii vor fi acordați o dată pe lună, atât timp cât măsura va rămâne în vigoare. În cazul familiilor care au două mașini, ajutorul va fi dublu, dar numai dacă autoturismele sunt înregistrate pe numele unor membri diferiți ai familiei.

Suma oferită este de 20 de euro pe lună. Guvernul spune că aceasta a fost calculată în funcție de cheltuiala medie lunară cu carburantul, estimată la 100 de euro, și de scumpirea de aproximativ 20% din ultima perioadă, scrie Blic.

Pentru a primi banii nu va fi nevoie de o cerere separată, pentru că administrația fiscală are deja toate datele necesare. Cei care cred că se încadrează, dar nu primesc ajutorul, trebuie să contacteze Agenția Națională de Administrare Fiscală. Autoritățile spun că măsura ar urma să intre în vigoare până la sfârșitul lunii.

