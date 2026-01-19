Factura la energie electrică a crescut constant în ultimii ani, iar principalele motive se află chiar în locuințele noastre. Electrocasnicele folosite zilnic sunt responsabile pentru cea mai mare parte a consumului, arată o analiză citată de publicaţia El Economista.

Topul electrocasnicelor care îți cresc factura la curent. Trucuri care ajută la reducerea cheltuielilor - Sursa: Profimedia

Cunoașterea aparatelor care consumă cel mai mult curent electric este un prim pas esențial pentru reducerea costurilor, limitarea risipei și luarea unor decizii mai eficiente în gospodărie.

Conform datelor analizate de El Economista, mașinile de spălat rufe, mașinile de spălat vase și uscătoarele sunt responsabile pentru aproximativ 14% din factura energetică a unei gospodării. Consumul ridicat este explicat prin energia necesară pentru încălzirea apei și a aerului în timpul fiecărui ciclu.

Mașinile de spălat rufe, mașinile de spălat vase și uscătoarele, principalele surse de consum

Articolul continuă după reclamă

Clasa energetică joacă un rol decisiv. De exemplu, o mașină de spălat vase din clasa A poate costa în jur de 40 de euro pe an, în timp ce un model din clasa G ajunge la 75 de euro anual.

Spălarea la temperaturi mai scăzute, încărcarea completă a mașinii de spălat și folosirea programelor eco sau scurte pot reduce semnificativ consumul.

Aparatele electrocasnice de răcire, cum ar fi frigiderele și congelatoarele, se numără printre cele care consumă cea mai multă energie electrică. Acestea reprezintă aproximativ 13% din consumul total de energie al unei locuințe. Funcționează 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, iar menținerea unei temperaturi constante implică un consum continuu de electricitate.

Televizoarele, laptopurile și consolele de jocuri contribuie cu aproximativ 6% la factura de energie. Deși fiecare dispozitiv consumă relativ puțin, utilizarea lor cumulată duce la costuri semnificative.

Metode simple de reducere a consumului

Oprirea aparatelor din modul standby și alegerea unor modele eficiente energetic pot aduce economii de până la 45 de euro pe an.

Iluminatul reprezintă circa 5% din consumul mediu de energie al unei gospodării. O parte importantă a acestui consum provine din folosirea becurilor halogene.

Trecerea la iluminatul cu LED-uri și stingerea luminilor atunci când nu sunt necesare pot aduce economii de până la 45 de euro anual.

Aparatele de bucătărie, cum sunt cuptoarele, mixerele, cafetierele, însumează aproximativ 4% din consumul total. Deși sunt indispensabile, ele sunt folosite pe durate mai scurte și au un impact mai mic asupra facturii finale.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Este nevoie de sancțiuni pentru a preveni patinajul pe lacuri înghețate? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰