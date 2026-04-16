Deşi aproape 40.000 de români au fost disponibilizaţi în primele trei luni ale acestui an, angajatorii din Sibiu caută forţă de muncă! Companii din diverse domenii de activitate au pus la bătaie sute de joburi la un târg de cariere. Şi, surpriză! Tinerii, despre care antreprenorii se plâng că nu vor să muncească, au venit în număr mare. Şi nu, nu au preţenţii mari. Îşi doresc stabilitate, salarii care să corespundă acestei perioade economice dificile şi un mediu prietenos la locul de muncă.

La Târgul de Cariere din Sibiu, cei care sunt în căutarea unui loc de muncă au ocazia să discute faţă în faţă cu angajatori din diverse domenii, cum ar fi IT, inginerie şi marketing. "La această ediție de la Târgul de Cariere Sibiu participă angajatori din diverse domenii de activitate care oferă peste 700 de locuri de muncă", a declarat Maria Petruţa, organizator.

Mulţi tineri abia ieşiţi de pe băncile facultăţii au venit la târg în speranţa că îşi vor găsi un job. "Eu, personal, mi-am făcut studiile în Olanda. Aș vrea să caut un domeniu unde aș putea aplica ce am învățat în străinătate. Caut un job în domeniul comunicării, de preferat un job junior, fiind la început de carieră, și m-ar interesa ceva pe limba engleză poate, sau proiecte internaționale".

O parte dintre ei îşi doresc salarii mai bune şi chiar sunt pregătiţi să se reprofileze. "În principiu, o schimbare în carieră, o conversie profesională, dacă se poate, și ceva nou. După ce am terminat facultatea, a fost o mare problemă în căutarea de joburi și, cumva, speranțele sunt aici, pentru că pe Internet pare că totul s-a schimbat și mai mult sunt „fantomă", iar aici cumva omul e direct în legătură cu tine și-ți poate da cele mai bune informații. Eu vreau, în principiu, să găsesc stabilitate. Am o experiență de peste nouă ani în transport și logistică și, în principiu, cam asta aș căuta. Însă, sunt deschis să mă și reprofilez", spun participanţii la târg.

"Tinerii, mă bucur să-i văd aici! În general, ei își doresc locuri de muncă bine plătite și stabile, cu beneficii. Rar am văzut să-și dorească neapărat un loc de muncă mai aproape de casă sau mai puțină muncă sau cu un program mai flexibil", a declarat Cosmin Roșu, director AJOFM Sibiu.

Iar angajatorii sunt pregătiţi să le ofere beneficiile pe care le caută, întrucât, forţa proaspătă de muncă este la mare căutare. "Ca și pachet de beneficii, avem tichete de masă în valoare de 30 de RON pe zi, asigurare medicală desigur, un bonus anual pe baza performanței", a declarat Irina Sofron, reprezentant companie de consultanță.

Târgul de Cariere din Sibiu este deschis şi astăzi.

