Pasiunea pentru chimie şi experimente l-au trimis în arest la domiciliu pe un tânăr de 25 de ani din Galaţi. Băiatul a terminat Facultatea de Inginerie Mecanică, dar nu profesează în domeniu. Iubirea pentru ştiinţă a rămas şi chiar a ajuns la un alt nivel, în uscătorul individual, de pe palierul blocului, polițiștii au descoperit 72 de kilograme și 35 litri de diverse substanțe explozive şi toxice. Mai mult, acesta a făcut mai multe experimente periculoase, care oricând ar fi putut să se transforme într-o tragedie.

Tânărul are o firmă de livrări la domiciliu, însă principala activitate care îi ocupa timpul era realizarea experimentelor chimice, pe care le posta şi în online. Aşa au aflat şi poliţiştii.

"Poliţiştii din cadrul serviciului Arme, Explozive şi Substanţe periculoase au pus în executare un mandat de percheziţie domiciliară, la imobilul folosit de un bărbat de 25 de ani bănuit de săvârşirea infracţiunilor de nerespectarea regimului precursorilor de explozivi şi trafic de produse şi substanţe toxice.", spune Felicia Tudoran, IPJ Galaţi.

Atât în camera lui, cât şi în uscătorul de pe palierul blocului în care locuieşte cu bunicii, agenţii au descoperit un arsenal de substanţe periculoase.

"Vă spun sincer este o situaţie fără precedent, deci n-ai mai întâlnit aşa ceva. Ţi-au confiscat toate substanţele? Aproape toate, aproape.", se arată într-un videoclip pe TikTok.

Tânărul spune că a prins drag de acest domeniu încă de când era mic, de la profesoara lui.

"Este pasiunea mea de când am trecut în clasa a 7-a. Ei nu sunt periculoşi de sine stătători, doar că în tot felul de combinaţii chimice pot reprezenta un pericol.", explică Marian Dogaru, tânărul arestat.

Familia îi acceptă pasiunea, ba chiar se aştepta la reclamaţii încă de când un astfel de experiment, făcut în apropierea parcului de langă bloc, a eşuat.

"A făcut un experiment împreună cu nişte copii şi prin explozia care s-a făcut i-a împroşcat cu substanţă şi aici s-a sesizat poliţia. Au fost doar murdăriţi.", menţionează Mihăiţă Dogaru, bunicul lui Marian.

"Vă dați seama că era inevitabil să nu vină poliția la ușă, să investigheze, să facă percheziție domiciliară. Şi cu această ocazie au găsit substanțe foarte multe, undeva la două sute și ceva de reactivi chimici.", adaugă Marian Dogaru.

Acum chimistul de ocazie s-a ales cu dosar penal şi pentru 30 de zile va sta în arest la domiciliu. În faţa instanţei a promis că de acum înainte îşi va desfăşura acest hobby într-un mediu legal.

