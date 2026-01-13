Piața imobiliară din România începe anul 2026 cu prețuri în creștere, dar și cu o prudență vizibilă din partea cumpărătorilor și dezvoltatorilor. Cluj-Napoca rămâne cel mai scump oraș pentru achiziții rezidențiale, în timp ce Iașiul oferă cele mai accesibile apartamente noi, menținându-se sub pragul de 2.000 euro/mp.

Oraşul din România cu cele mai scumpe apartamente noi. Prețul a trecut de 3.300 euro/mp - Shutterstock

Piaţa imobiliară începe anul 2026 cu preţuri mai mari, dar şi cu o serie de precauţii din partea cumpărătorilor, dar şi a dezvoltatorilor, cele mai accesibile apartamente noi fiind în Iaşi, iar cele mai scumpe în Cluj-Napoca, relevă o analiză de specialitate, dată marţi publicităţii.

Potrivit analizei realizată de Imobiliare.ro, perioada de tranzacţionare poate să crească, timp suficient pentru o mai bună şi benefică analiză, de la soliditatea financiară a dezvoltatorului şi a istoricului de livrări, până la verificarea documentaţiei, a etapizării proiectului şi a perspectivelor reale de închiriere sau revânzare.

"Creşterea preţurilor ar putea fi mai lentă în 2026. Cel mai probabil, piaţa se va aşeza după primul trimestru. Românii au cheltuieli mai mari şi au nevoie de timp pentru a se adapta la noua realitate, ceea ce va duce, pentru unii, la amânarea deciziei de cumpărare. Ulterior, numărul tranzacţiilor ar putea creşte treptat", estimează directorul de marketing Daniel Crainic.

Articolul continuă după reclamă

Cumpărătorii au parte de cele mai accesibile apartamente noi în Iaşi, acesta fiind singurul mare oraş din ţară unde preţul mediu se menţine sub 2.000 de euro/mp util. La polul opus, cele mai scumpe apartamente noi din România pot fi găsite în Cluj-Napoca, dar preţurile au crescut în ultimul an pe plan local cel mai puţin (+5%). Cele mai semnificative majorări (+17%) au putut fi observate, în schimb, atât pe segmentul nou, cât şi pe cel vechi, în Bucureşti.

Oraşele în care apartamentele vechi s-au scumpit mai repede decât cele noi

În trei mari oraşe din ţară - Timişoara, Constanţa, Cluj-Napoca - apartamentele vechi s-au scumpit într-un ritm mai alert decât cele noi în ultimele 12 luni. În Braşov, preţurile apartamentelor noi au fost cele care au înaintat mai rapid.

Piaţa rezidenţială din Cluj-Napoca se menţine, la începutul lui 2026, cea mai scumpă din România pentru cumpărătorii de locuinţe. În cazul apartamentelor noi a fost depăşit pragul de 3.300 euro/mp util, potrivit Indicelui Imobiliare.ro - instrument care monitorizează de peste 15 ani evoluţia pieţei rezidenţiale din principalele centre urbane prin intermediul celei mai extinse baze de date din ţară.

Avansul observat, însă, în ultimul an în cazul preţurilor apartamentelor noi din Cluj-Napoca a fost cel mai lent înregistrat în rândul marilor oraşe din ţară, mai exact cu doar 5%. Locuinţele vechi, aflate în blocuri finalizate înainte de anul 2000, s-au scumpit într-un ritm mult mai alert în acelaşi interval de timp. Discutăm despre un avans cu 11%, până la valoarea medie de 3.227 euro/mp util.

Cu cât s-a scumpit preţul unui apartament nou în Braşov

La Braşov, apartamentele noi se scumpesc într-un ritm mai alert decât cele vechi. Astfel, preţul mediu solicitat pentru apartamentele noi din Braşov a ajuns până la începutul lunii ianuarie la 2.698 euro/mp util, după un avans cu 2% în decembrie, al doilea cel mai mare din ţară, după cel înregistrat în Capitală.

În ultimele 12 luni, oraşul de la poalele Tâmpei a fost unul dintre cele trei în care preţurile locuinţelor noi au atins un ritm de creştere de 11%.

Majorări similare au putut fi observate în Iaşi şi în Timişoara, conform Indicelui Imobiliare.ro. În cazul apartamentelor vechi, preţul mediu solicitat cumpărătorilor de către proprietari a avansat în acelaşi interval de timp cu 9%, ajungând înainte de începutul acestui an la valoarea de 2.166 euro/mp util.

În Bucureşti, dezvoltatorii şi proprietarii cresc preţurile mai mult decât în celelalte oraşe. Cumpărătorii au ajuns să achite, în medie, 2.500 euro/mp util pentru un apartament nou în Bucureşti. Doar pe parcursul lunii decembrie s-a înregistrat pe acest segment al pieţei rezidenţiale locale un avans cu 3% la nivelul preţurilor, cel mai rapid din marile centre urbane ale ţării.

Scumpiri cu 17% au putut fi observate în ritm anual, atât în cazul locuinţelor noi, cât şi în cazul celor vechi. Acestea din urmă se menţin, însă, mai accesibile fiind listate la vânzare cu un preţ mediu de 2.159 euro/mp util, conform Indicelui Imobiliare.ro.

Timişoara, pe locul 4 în topul celor mai scumpe apartamente din ţară

Preţurile solicitate pentru apartamentele noi din Timişoara s-au menţinut în ultima lună a anului trecut la un nivel stabil. În medie, cumpărătorii trebuie să achite 2.131 euro/mp util pentru a face o astfel de achiziţie, fapt ce plasează oraşul de pe Bega pe locul al patrulea în topul celor mai scumpe din ţară.

Diferenţele dintre sumele solicitate pentru locuinţele nou finalizate şi cele aflate în blocuri vechi sunt unele dintre cele mai semnificative înregistrate în principalele oraşe din ţară analizate de Imobiliare.ro. Doar în Braşov şi în Bucureşti ecartul este şi mai mare. În medie, apartamentele vechi sunt scoase la vânzare cu 1.820 euro/mp util, cel mai mic preţ solicitat pe acest segment de piaţă în marile oraşe. Cu toate acestea, ultimul an a adus un avans cu 12% al preţurilor locuinţelor vechi, puţin mai mare faţă de cel înregistrat în cazul apartamentelor noi (11%).

Preţul mediu solicitat pentru apartamentele noi din Constanţa a ajuns la 2.058 euro/mp util, , după un avans cu 6% în ultimul an. Doar în Cluj-Napoca locuinţele de pe acest segment de piaţă s-au scumpit într-un ritm mai lent (5%), potrivit Agerpres.

Creşteri mai consistente au fost înregistrate pe piaţa veche, mai exact cu 13%. Doar în Capitală apartamentele vechi s-au scumpit mai rapid în acelaşi interval de timp. Locuinţele aflate în blocuri finalizate până în anul 2000 ajung pe piaţă cu un preţ mediu de 1.916 euro/mp util.

Chiar şi după o majorare cu 11% a preţului mediu solicitat în ultimul an, apartamentele noi din Iaşi continuă să fie cele mai accesibile pentru cumpărătorii interesaţi de realizarea unei achiziţii imobiliare într-unul dintre marile oraşe din ţară. În momentul de faţă, astfel de locuinţe sunt disponibile pe piaţă cu un preţ mediu de 1.972 euro/mp util, potrivit Indicelui Imobiliare.ro. Oraşul rămâne, astfel, singurul mare centru urban din ţară care încă nu a atins pragul de 2.000 euro/mp util.

Un avans similar a putut fi observat, în acelaşi interval de timp, şi pe piaţa veche, unde apartamentele au ajuns să fie scoase la vânzare cu un preţ mediu de 1.904 euro/mp util, se arată în analiză.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Reuşiţi să identificaţi postările online făcute cu Inteligenţa Artificială? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰