Papa Leon: Lumea este "devastată de câțiva tirani" care "cheltuiesc miliarde pe războaie"

Papa Leon al XIV-lea nu dă înapoi la atacurile președintelui SUA, Donald Trump, ba dimpotrivă. Suveranul pontif a făcut din nou declarații neobișnuit de ferme, în care a criticat dur liderii care cheltuiesc miliarde pe războaie și a spus că lumea este "devastată de câțiva tirani".

După ce a fost din nou atacat pe rețelele sociale de președintele american Donald Trump, Sfântul Părinte, aflat în vizită în Camerun, pare că i-a răspuns în mod indirect.

Primul pontif american i-a condamnat pe liderii care folosesc un limbaj religios pentru a justifica războaiele, aluzie clară la administrația de la Casa Albă. Donald Trump a stârnit duminică controverse după ce a postat o imagine realizată cu AI în care era prezentat ca Iisus Hristos. Trump nu a negat că el a publicat imaginea, dar susține că a vrut să apară ca un medic care face minuni. Imaginea a fost criticată de electoratul conservator creștin, care l-a votat în mod tradițional pe Trump.

La Bamenda, cel mai mare oraș din regiunile anglofone ale Camerunului, unde un război de aproape un deceniu a făcut mii de victime, papa a cerut o "schimbare decisivă de direcție". "Stăpânii războiului se prefac că nu știu că este nevoie de o clipă pentru a distruge, dar adesea o viață întreagă nu ajunge pentru a putea reconstrui", a spus suveranul pontif.

"Închid ochii la faptul că miliarde de dolari sunt cheltuite pentru ucidere și distrugere, în timp ce resursele necesare pentru vindecare, educație și reconstrucție lipsesc", a mai spus Papa.

Suveraul Pontif a declarat luni pentru Reuters că nu se va opri din a condamna războiului din Iran și că a evitat să-i răspundă direct lui Trump.

"Este o lume cu susul în jos"

Papa Leon a avut o poziţie publică relativ discret în primul an de pontificat, însă a devenit recent un critic vocal al războiului după declaşarea conflictului din Orientul Mijlociu,.

El i-a criticat dur pe liderii care invocă religia pentru a justifica războaiee: "Vai de cei care manipulează religia și numele lui Dumnezeu pentru propriile câștiguri militare, economice și politice, târând ceea ce este sacru în întuneric și murdărie".

"Este o lume cu susul în jos, o exploatare a creației lui Dumnezeu care trebuie denunțată și respinsă de orice conștiință onestă", a mai spus Papa.

El a făcut declaraţii similare şi luna trecută, spunând că Dumnezeu respinge rugăciunile liderilor cu "mâini pline de sânge", aluzie la secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, care a invocat de mai multe ori un limbaj religios pentru a justifica războiul din Iran.

Trump și-a început criticile la adresa Papei duminică, când l-a numit "SLAB în privința criminalității și dezastruos în politica externă" într-o postare pe Truth Social.

După sosirea în capitala Yaoundé, Papa a cerut guvernului condus de Paul Biya, cel mai în vârstă lider din lume (93 de ani) să combată corupția și să reziste influenței "celor bogați și puternici".

Vizita Papei a adus speranțe la Bamenda că vor fi reluate eforturile de pace în conflictul care a făcut peste 6.500 de morți și a strămutat peste jumătate de milion de oameni.

Tensiunile dintre regiunile francofone și cele anglofone ale Camerunului persistă și astăzi, ţara fiind împărțită între Marea Britanie și Franța după Primul Război Mondial.

Preoții sunt frecvent răpiți pentru răscumpărare, iar unii au fost uciși. O alianță separatistă a anunțat un armistițiu de trei zile pentru a permite deplasarea în siguranță a civililor și a vizitatorilor în timpul vizitei Papei.

Papa și-a exprimat speranța că liderii creștini și musulmani ar putea media un acord de pace, subliniind că este încurajator faptul că acest conflict "nu a degenerat într-un război religios".

