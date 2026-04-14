Trump, atacat de cei mai mari aliați ai săi, creștinii conservatori, după postarea în care apare ca Hristos

Decizia lui Donald Trump de a publica pe rețelele sociale o imagine generată cu inteligență artificială în care liderul american apare ca Iisus Hristos a provocat indignare în rândul bazei electorale de creştini conservatori, care îl susține în mod tradițional. Este cea mai semnificativă reacție critică din partea susținătorilor săi religioși, în special catolici și evanghelici, de la revenirea la Casa Albă și poate avea impact politic, mai ales înainte de alegerile din noiembrie, explică The Wall Street Journal. În urma valului de reacții negative, inclusiv acuzații de blasfemie, Donald Trump a șters postarea.

Trump a postat duminică pe Truth Social o imagine generată cu AI în care apare ca Iisus Hristos, îmbrăcat în veșminte aparent religioase, lângă un pat de spital, unde atinge fruntea unui bolnav, într-un gest care sugerează vindecare. Președintele SUA le-a spus reporterilor, la câteva ore după ce imaginea a fost ștearsă, că el crede că imaginea îl înfățișa drept medic.

"Suntem pur și simplu șocați", a declarat pentru The Wall Street Journal John Yep, directorul organizației "Catholics for Catholics", un ONG care a organizat evenimente religioase la clubul Mar-a-Lago al lui Trump și are legături apropiate cu administrația. "Sentimentul general a fost de tristețe, nu înțelegeam cum acest președinte, care a primit un vot atât de puternic din partea catolicilor, tratează acum credința noastră cu lipsă de respect", a spus Yep, adăugând că a contactat imediat persoane apropiate Casei Albe pentru a-și exprima nemulțumirea.

Nu a fost singurul indignat. "Nu spun că Trump este Antichristul, dar emană fără îndoială spiritul Antichristului", a declarat şi scriitorul conservator Rod Dreher, în timp ce pastorul Douglas Wilson a numit imaginea o "blasfemie".

Creștinii conservatori s-au unit în spatele lui Trump în ultimii ani, în ciuda unor rezerve inițiale, și au rămas alături de el în timpul celor două proceduri de impeachment și al celor trei tururi de alegeri (2016, 2020, 2024). La rândul său, Trump și-a respectat promisiunile făcute acestora, inclusiv prin numirea unor judecători la Curtea Supremă care au contribuit la anularea deciziei Roe v. Wade, legată de dreptul constituțional al femeilor la avort.

Totuși, pentru mulți lideri religioși, Trump a depășit limitele cu postarea de duminică, alături de criticile dure la adresa Papei Leon al XIV-lea. Imaginea a fost postată după ce Trump l-a criticat pe Papă pentru condamnarea războiului din Iran, acuzându-l că este slab pe politică externă și prea apropiat de liberali.

Trump a confirmat că el a publicat imaginea, dar a spus că nu a intenționat să se compare cu Iisus. "Ar fi trebuit să mă reprezinte ca un medic care îi vindecă pe oameni", le-a declarat el reporterilor după ce imaginea a fost ștearsă. Nu este prima dată când Trump se prezintă pe post de lider religios: anul trecut a publicat o imagine în care apărea îmbrăcat ca Papa.

Casa Albă nu a explicat de ce postarea a fost ștearsă, dar i-a apărat gestul. "Președintele a obținut victorii fără precedent pentru credincioși și va continua să protejeze libertatea religioasă", a transmis purtătoarea de cuvânt. Scandalul generat de postare ar putea deveni o problemă politică pentru republicani înainte de alegerile din noiembrie, consideră WSJ.

Catolicii reprezintă un segment electoral important în SUA, iar Trump a reușit să atragă majoritatea voturilor acestora la ultimele trei alegeri. La cele din 2024, a obținut 55% din voturile catolicilor.

Criticii au reacționat și la limbajul folosit de unii apropiați ai lui Trump. De pildă, consiliera spirituală Paula White l-a comparat recent pe Trump cu Iisus, afirmație care a stârnit critici dure. Unii analiști văd în aceste gesturi o încercare de a-i da lui Trump o aură divină. "Se transmite ideea că opoziția față de președinte este opoziție față de Dumnezeu", a explicat Amanda Tyler, reprezentantă a unei organizații pentru libertate religioasă.

Trump a revenit la Casa Albă promițând să oprească "războiul radical împotriva credinței" și a menținut o relație apropiată cu liderii religioși. Cu toate acestea, criticile la adresa Papei i-au surprins chiar și pe unii susținători. "Nu există niciun avantaj pentru un politician să se certe cu Papa", a spus Dreher, adăugând că "Trump pare să creadă că Papa nu este decât un Keir Starmer în sutană albă".

Unii analiști consideră că, pe termen lung, influența Papei va fi mai durabilă decât cea a lui Trump. "Pentru catolicii americani, unul dintre ei va rămâne mult timp, celălalt este deja în ultimul mandat", a declarat Nic Rowan, redactor-șef al revistei literare catolice "The Lamp". Papa Leon a transmis că va continua să vorbească împotriva războiului: "Fericiți sunt făcătorii de pace", a spus el, adăugând că nu se teme de administrația Trump.

