Este cel mai slab început de an pentru piața rezidențială din ultimii cinci ani, chiar mai dificil decât în pandemie. Românii cumpără tot mai puține apartamente. Dar, paradoxal, prețurile continuă să crească. Dobânzile mari, TVA-ul mai ridicat și teama de ce urmează îi fac pe mulți să amâne decizia de cumpara o locuinţă nouă sau de a investi în imobiliare.

Din cauza incertitudinii economice, mulți români amână visul de a avea propria casă. Vânzările sunt chiar mai mici decât în pandemie.

"În primele trei luni ale acestui an s-au vândut 30.000 de locuințe, cu 17% mai puține față de aceeași perioadă anului trecut. Chiar dacă cererea este în scădere, locuințele continuă să se scumpească, mai ales cele noi, pentru că toate materialele de construcții sunt mai scumpe", relatează Georgiana Pocol, reporter Observator.

La care se adaugă creşterea de TVA, dar şi alte costuri.

Paradoxal, apartamentele din Bucureşti, de exemplu, sunt cu 22% mai scumpe faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, deşi cererea e în picaj. Dezvoltatorii spun că nu mai au de unde să taie.

"Se simte o reticență din partea clienților de a face o achiziție nouă. Din numărul de tranzacționări care s-au făcut în anul acesta, în primele trei luni, observăm o scădere de 10% a tranzacțiilor în București și Ilfov. Evident că se reflectă și în preț creșterea materialelor sau materialele care sunt folosite într-un imobil", explică Sebastian Popescu, dezoltator imobiliar.

Oamenii nu renunţă să mai fie proprietari, sunt doar mai cumpătaţi.

"Cumva cumpărătorii sunt oarecum circumspecți și împing decizia de a cumpăra. Uneori o împing pe mai târziu ca să mai analizeze informații, să vadă trenduri din piață, cumva și influențați de atmosfera generală", explică Mădălina Angheloiu, purtător de cuvânt Asociația Profesională a Agenților Imobiliari.

Apartamentele vechi s-au scumpit chiar mai mult decât cele noi, cu aproape 30%. Asta deşi preţul lor nu este influenţat de TVA şi nici de costurile tot mai mari la materialele de construcţii. Valul se simte și pe piața chiriilor.

