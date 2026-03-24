Pariuri "ciudate" de 500 milioane $ pe petrol cu 15 minute înainte de mesajul lui Trump despre Iran

Traderii au făcut pariuri de aproximativ o jumătate de miliard de dolari pe piața petrolului cu circa 15 minute înainte ca Donald Trump să posteze luni pe Truth Social un mesaj în care anunța "discuții productive" cu Iranul. Postarea sa a dus la prăbușirea temporară a prețului petrolului și la volatilitate pe alte piețe, arată Financial Times.

În doar un minut (între 6:49 și 6:50 dimineața, ora New Yorkului), s-au făcut foarte multe tranzacții pe piața petrolului. Au fost tranzacționate aproximativ 6.200 de contracte futures pentru petrolul Brent (european) și cel WTI (american), cu doar un sfert de oră înainte ca Trump să posteze pe Truth Social că, în ultimele zile, au avut loc discuții cu Teheranul pentru încheierea războiului. Valoarea acestor tranzacții a fost estimată la 580 de milioane de dolari, potrivit calculelor Financial Times pe baza datelor Bloomberg.

Contractele futures sunt instrumente folosite atât pentru acoperirea riscurilor de fluctuație a prețului, cât și pentru speculații pe piețe. Nu este clar dacă în spatele tranzacțiilor de luni s-a aflat o singură entitate sau mai multe. Anunțul lui Trump, făcut la ora 7:04, ora New Yorkului, a declanșat o scădere puternică a prețurilor pe piețele globale de energie, dar și creșteri pe bursa americană (S&P 500) și pe bursele europene, semn că investitorii au început să creadă că războiul nu va mai dura mult.

Tranzacțiile foarte bine sincronizate au fost comparate cu valul de pariuri foarte mari și extrem de profitabile realizate pe platforma Polymarket, legate de momentul în care SUA vor ataca Iranul și Venezuela. "Este greu de demonstrat o legătură directă, dar te întrebi cine ar fi fost suficient de agresiv încât să vândă contracte futures în acel moment, cu 15 minute înainte de postarea lui Trump", a declarat pentru FT un analist financiar american, referindu-se la tranzacțiile de luni.

"Singura preocupare a președintelui Trump și a oficialilor administrației este să facă ceea ce este mai bine pentru poporul american. Casa Albă nu tolerează ca vreun oficial al administrației să profite ilegal de informații privilegiate, iar orice sugestie că oficialii ar fi implicați în astfel de activități, fără dovezi, este nefondată și iresponsabilă", a reacționat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Kush Desai.

Nu este primul episod recent în care au fost realizate tranzacții mari înaintea unor anunțuri oficiale ale guvernului american. Un trader dintr-un fond mare de investiții a explicat că specialiștii din domeniul energiei au observat în ultimele luni mai multe tranzacții foarte mari, făcute dintr-o singură mișcare, care li s-au părut suspect de bine sincronizate.

"Instinctul meu, după 25 de ani în domeniu, este că așa ceva este total anormal. Este luni dimineață, nu există date importante, nu sunt declarații de la oficiali ai Fed pe care să le anticipezi. Este o tranzacție neobișnuit de mare pentru o zi fără evenimente de risc... Cineva tocmai a devenit mult mai bogat", a mărturisit un investitor.

Ulterior, luni, spre seară, președintele Parlamentului iranian, Mohammad-Bagher Ghalibaf, a negat că Washingtonul și Teheranul negociază, ceea ce a dus la scăderi pe bursele globale, iar investitorii au început să cumpere din nou petrol și energie. "Știri false sunt folosite pentru a manipula piețele financiare și petroliere și pentru a ieși din impasul în care sunt blocate SUA și Israel", a scris Ghalibaf.

Un specialist în piața energiei a explicat că tranzacțiile cu petrol nu au fost uriașe comparativ cu cât se tranzacționează în mod normal, dar că, în același timp, a observat ceva neobișnuit: o mișcare bruscă și pe piața gazelor din Europa (TTF). "Este un volum mai mare decât de obicei pentru acea oră din zi, dar nu este excesiv. Îmi este destul de greu să leg lucrurile între ele", a comentat Tim Skirrow, analist la compania Energy Aspects.

Potrivit acestuia, în ultimele săptămâni, investitori mari (fonduri) au băgat bani în petrol, pariind că prețul va crește. "Având în vedere reacția prețului, se pare că aproape toată lumea era poziționată pe creștere. Acesta este aproape un precursor necesar pentru o mișcare atât de violentă".

