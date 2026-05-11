Iranul respinge planul de pace propus de Donald Trump. Reacţia preşedintelui american

Preşedintele american Donald Trump a respins brutal duminică răspunsul Iranului la propunerile americane de încetare a războiului, agitând din nou ameninţările la adresa Teheranului, acuzat că şi-a vizat vecinii din Golf.

"Tocmai am citit răspunsul aşa-zişilor "reprezentanţi" ai Iranului. Nu-mi place deloc. ESTE TOTAL INACCEPTABIL!", a scris cu majuscule preşedintele american într-un scurt mesaj pe reţeaua sa, Truth Social.

La mai bine de o lună de la începutul armistiţiului dintre cei doi beligeranţi, negocierile par mai mult ca niciodată în impas, iar speranţele de soluţionare sunt nebuloase, niciuna dintre părţi nedezvăluind public propunerile sale.

Articolul continuă după reclamă

După zile de aşteptare, Iranul a anunţat duminică după-amiază că a răspuns planului american, dar fără a oferi detalii.

Televiziunea de stat iraniană a relatat doar că răspunsul Teheranului, transmis prin intermediul mediatorului pakistanez, a fost "concentrat pe încheierea războiului (...) pe toate fronturile, în special în Liban, şi pe garantarea securităţii navigaţiei maritime".

Potrivit Wall Street Journal (WSJ), care citează surse familiarizate cu dosarul, propunerea Teheranului prevede o redeschidere treptată a Strâmtorii Ormuz, pe care Iranul a blocat-o de la începutul ostilităţilor pe 28 februarie, şi o ridicare simultană a blocadei navale americane asupra porturilor iraniene.

Potrivit cotidianului american, Teheranul este, de asemenea, pregătit să "dilueze" o parte din uraniul său îmbogăţit şi să trimită restul către o "ţară terţă".

Washingtonul şi multe ţări suspectează Teheranul că doreşte să se doteze cu arme nucleare prin îmbogăţirea uraniului, lucru pe care îl neagă, apărându-şi dreptul la energie nucleară civilă.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰