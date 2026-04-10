Ne pregătim de Paște, unul atipic, în acest an. Listele de cumpărături sunt mai scurte, porțiile mai mici, iar calculele mult mai stricte decât în trecut. În piețe, carnea de miel s-a vândut azi cu peste 50 de lei kilogramul. Clienții au fost însă mult mai cumpătați. Șase din zece români spun că vor avea mese mai sărace de sărbători. Iar comercianții, ca să nu rămână cu marfa, vând la bucată sau la felie.

Cea mai mare piață din țară a fost astăzi plină. Mulți clienți au venit să cumpere carne de miel. Mai mult de poftă.

Vânzătoare: Fiecare cumpără atât cât are nevoie. După buget și după familie.

Reporter: Prețul pe kilogram?

Articolul continuă după reclamă

Vânzătoare: A mai crescut față de anul trecut.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Listele sunt mai scurte, cantitățile mai mici, însă chiar și așa, cheltuiala se simte.

Cumpărător: Vedem dacă putem să luăm o bucată sau jumătate.

Reporter: Câți bani lăsați aici azi?

Cumpărător: 5-600 de lei.

O bucată de drob a ajuns să coste 45 de lei

Drobul, preparatele din carne sau brânzeturile s-au vândut la felie. O bucată de drob costă la piață 45 de lei, iar un kilogram de telemea, 58 de lei.

Vânzător: Comparativ cu anii trecuți, puțin mai slab.

Reporter: Se uită lumea la cantitate?

Vânzător: Da. Păi pe seceta asta acum...

Reporter: Ce se vinde cel mai bine?

Vânzător: Drobul, pasca, cozonacii, brânza.

31% dintre români spun că reduc în acest an bugetul pentru masa de Paște. 42% vor cheltui mai mult, dar creșterea vine din inflație, nu din dorința de a cumpăra mai mult.

"Produsele specifice Paștelui au înregistrat o creștere de preț față de aceeași perioadă a anului trecut, între 10% pentru ouă sau cozonac, până la 25% pentru carnea de miel. Clienții caută promoțiile care reușesc să compenseze o parte din creșteri", a spus CEO-ul unui supermarket online, Michael Kaiser.

Bugetul total pentru masa de sărbători, între 500 şi 1.500 de lei

Pentru aproape jumătate dintre români, bugetul total pentru masa de sărbători se încadrează între 500 și 1.500 de lei.

"Am cheltuit în jur de 400 de lei. Doar că nu am luat tot ce trebuia. Probabil că o să fie minim dublu până la final", a spus un alt cumpărător.

"Comercianții profită de factorul psihologic care tinde să influențeze prețurile în sensul creșterii lor. [...] Atâta vreme cât nu asistăm la un refuz al pieței de a absorbi aceste costuri, ele vor exista", a spus analistul fiscal Dan Schwartz.

"Luna martie a fost o lună grea, cu presiuni pe prețuri, cu impact deosebit în ceea ce înseamnă prețul la combustibil, care nu are cum să se manifeste asupra celorlalte prețuri în piață. [...] Consumul încă evoluează negativ", a spus purtătorul de cuvânt al BNR, Dan Suciu.

Consumul este în scădere de șapte luni. Iar în februarie a avut cel mai mare declin: aproape 7%.

Mădălina Chiţac Like Mi-am dorit mereu să am locul ăla de muncă “ieșit din tipare”. Îmi plac oamenii și lucrurile palpitante, îmi plac imprevizibilul și ineditul. Iar reporteria are din plin așa ceva. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că preţurile de la pompă vor mai reveni la nivelul dinainte de război? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰