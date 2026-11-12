O mașină stricată, o urgență la medic sau o țeavă spartă în casă pot transforma o lună obișnuită într-un coșmar financiar. 4 din 10 români nu au bani să acopere o cheltuială neprevăzută. Motivele sunt diferite: unii nu au efectiv de unde să economisească, în timp ce alții, deși ar putea, nu ştiu cum să îşi gestioneze eficient bugetul. Partea surprinzătoare este că multe dintre aceste "urgențe" sunt, de fapt, costuri la care ne-am putea aștepta: RCA-ul, de exemplu, care, deşi ştim când expiră, ne trezim că nu ni-l permitem.

Reporter: Reușești în mod normal să economisești?

Tânără: Da, depinde de săptămână, de cheltuieli.

Reporter: Și ai reușit din ce ai strâns să îți acoperi aceste neprevăzute?

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Tânără: Nu. M-au ajutat și părinții, și sora mea. Nu prea", spune o tânără.

"Nu prea. Hrana e scumpă, totul e scump. Ca să administrezi o casă, tot timpul ai cheltuieli", spune un bărbat.

Este realitatea cu care se confruntă 4 din 10 români. După plata facturilor, a ratelor și datoriilor, după cumpărăturile zilnice și cheltuielile pentru copii, bugetul ajunge la limită. Iar o cheltuială neprevăzută ar fi imposibil de acoperit.

Dacă am pune toate cheltuielile neprevăzute într-un singur rucsac, probabil că ar fi atât de greu încât ne-ar dezechilibra. La fel se întâmplă și cu bugetul nostru. O reparație la mașină, o defecțiune la locuință sau o problemă medicală pot apărea oricând. Paradoxul este că multe dintre ele nu sunt chiar atât de imprevizibile. Știm că vor apărea, dar nu ne pregătim pentru ele.

Teoretic, știm că astfel de cheltuieli pot apărea oricând. Practic, însă, amânăm să punem bani deoparte. Așa a făcut și Andrei, taximetrist în Bucureşti. Când s-a trezit cu maşina stricată, a fost nevoit să apeleze la ajutorul părinților pentru a putea plăti reparația.

"Mi s-a stricat mașina cu care muncesc zilnic și chiar am avut nevoie de bani. Nu am avut. Mama m-a ajutat și cu tata, familia, apropiații, pentru că în ziua de azi e foarte greu să economisești o sumă de bani. Suntem tineri, cheltuim zilnic. Mereu apar alte cheltuieli, alte cheltuieli. În principiu, iubita, o atenție, un trandafir, o ciocolată, o ieșire în oraș", spune Andrei, în vârstă de 24 de ani.

Sociologii spun că românii au, în general, obiceiul de a pune bani "la saltea". Există însă o condiție esențială: să aibă și de unde.

"Am un fond de rezervă, pentru că altfel nu poți să dormi. Trebuie să ai un salariu mediu pe cel puțin 6 luni", spune o femeie.

"Nu cred că românii au un comportament financiar aberant. Dacă ne uităm la cifrele Băncii Naționale, o să vedem că populația României are economii importante în bănci, nu sunt pe ideea de trăim clipa la mod extrem. Ca să economisești, ca să te dezvolți, trebuie să ai și ce. Să solicităm comportament capitalist și investițional de la oameni care sunt în zona de jos a salarizării este puțin ridicol", explică sociologul Bogdan Bucur.

Aproape 18% dintre români, la limita sărăciei

Datele INS arată că 18% dintre români sunt deja la limita sărăciei. În plus, mai sunt și alții care, deși par să se descurce, au în realitate o situație financiară foarte fragilă.

"Avem aproximativ 2 milioane de români care nu sunt în risc de sărăcie: au o proprietate, au un serviciu, au o formă de stabilitate aparentă, dar orice situație de instabilitate exterioară le provoacă un grav disconfort", spune sociologul Bogdan Bucur.

Întrebată când a avut ultima dată o cheltuială neprevăzută, o femeie a răspuns: "Astăzi. A trebuit să îmi cumpăr o geacă de iarnă".

Ca să poată ține pasul cu cheltuielile zilnice, dar și să economisească, Roxana are trei joburi.

"Se poate întâmpla oricând, oricui și cred că toți ar trebui să avem un buget strâns. Există și această dorință pentru că suntem femei și nu ne putem stăpâni, produse de make-up, fashion, dar consider că dacă le pui în coș și te gândești o zi, două, trei, te poți răzgândi", spune Roxana, în vârstă de 28 de ani.

Întrebată dacă a reușit să economisească, tânăra a răspuns: "În ultimul timp, da. În București e nevoie și de un alt job. La momentul de față am 3 joburi".

România, pe locul 5 în UE la lipsa banilor pentru cheltuieli neprevăzute

Alții apelează la carduri de credit sau la împrumuturi de la instituțiile financiare nebancare, cunoscutele IFN-uri. O soluție de moment care se poate transforma rapid într-o capcană și într-o povară financiară greu de suportat.

"Am avut o problemă de sănătate și am realizat că, deși avem asigurare, trebuia să plătesc o sumă destul de mare. Am rămas șocată", povestește o femeie.

La nivelul Uniunii Europene, suntem pe locul 5 în topul țărilor în care oamenii nu au bani de rezervă pentru urgențe. Mai rău decât noi la acest capitol o duc grecii, unde jumătate din populație nu ar face față la cheltuieli suplimentare.