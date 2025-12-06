Chiar dacă nu avem încă zăpadă, târgurile de Crăciun ne aduc atmosfera de sărbătoare şi turişti din toată lumea. Vestea despre minunăţiile de la Craiova şi Braşov s-a răspândit rapid pe reţelele sociale, iar vesticii şi asiaticii au venit să admire pieţele de Crăciun cu ochii lor.

- Târgurile de Crăciun din România atrag turişti din toată lumea: europeni şi asiatici ne vizitează de sărbători

Decorațiuni de basm, colinde şi mâncare tradițională. După ce Târgul de Crăciun de la Craiova a fost desemnat cel mai frumos din Europa, turiştii din străinătate au început să vină să se convingă cu ochii lor. "E minunat, cred că este cel mai frumos pe care l-am vizitat", spune un turist bulgar. Sania lui Moş Crăciun, roata panoramică şi căsuţele pictate manual spun o poveste din care vizitatorii nu vor să mai iasă. Dacă anul trecut târgul de Crăciun a atras aproximativ 2 milioane de vizitatori, în acest an numărul lor se așteaptă să fie și mai mare.

Brașov este în top 3 orașe de la noi din ţară care atrag turiști de peste hotare

Alt oraș, aceeaşi magie! Turişti din toată lumea se simt din nou copii la Târgul de Crăciun de la Brașov. Samira este din India şi nu încetează să se minuneze de ce vede. "Este foarte frumos, magic! Foarte animat, cu toți oamenii care vin împreună, este o sărbătoare frumoasă", spune Samira. "Toate căsuțele care sunt aici, cum sunt decorate și atmosfera, muzica, totul este foarte frumos", spune o turistă din Anglia.

Brașov este în top 3 orașe de la noi din ţară care atrag turiști de peste hotare. Din 12 milioane care au vizitat România în primele 10 luni, aproape 1.200.000 au vizitat oraşul de la poalele Tâmpei.

