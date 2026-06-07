Drona care a explodat vineri dimineaţă în Portul Constanța ar putea da peste cap turismul de pe litoralul românesc din această vară. Deja au sunat telefoanele tot weekendul la hotelurile de la malul mării. Mulţi dintre cei care aveau rezervări au renunţat sau au sunat să ceară lămuriri. Voiau să ştie dacă sunt sau nu în siguranţă.

Au trecut 3 zile de când o dronă maritimă ucraineană a explodat în Portul Constanța, iar singurul lucru care îi sperie pe turiștii ajunși pe litoral în acest weekend este vremea rea.

"Consider că este sigur, în momentul de față e plaja cam pustie sincer să fiu, dar cred că și datorită vremii pentru că nu ne ajută foarte mult". "Suntem din Constanța, ne simțim în siguranță, acum sperăm să nu fie incidente prea multe cum a fost cel precedent", spun oamenii.

Speranţa moare ultima. Şi, până acum, pare că doar norocul ne-a ferit de necazuri şi mai mari.

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"Nu pot să zic nici că este sigur, nici nesigur pentru că poate să cadă drona oriunde, inclusiv în București de unde suntem noi", spune o femeie.

Cât de sigur este litoralul românesc în această vară

Totuşi, vestea că un punct strategic de infrastructură e cam sat fără câini i-a făcut pe unii să se gândească de două ori înainte să plece la drum spre Constanţa.

"Au existat telefoane, au existat îngrijorări din partea turiștilor către hotelieri sau către agențiile de turism, mulți turiști aveau deja rezervări efectuate și au pus întrebări", a declarat Corina Martin - președinte RESTO.

"Una peste alta nu am înregistrat niciun fel de anulări ale rezervărilor noastre pentru acest weekend și oamenii s-au bucurat de un weekend reușit pe litoral", a declarat Iulian Tenie - manager hotel.

"Dar lumea și atunci când a explodat drona stătea pe plajă, adică nu era motiv de îngrijorare și chiar veneau, cu greu au fost îndepărtați pentru că dragostea de mare rămâne dragostea de mare", a declarat Răzvan Chițan - operator de plajă.

După ce a stat de vorbă cu miniştrii apărării şi internelor, preşedintele Nicuşor Dan a ieşit în larg cu o vedetă a Gărzii de Coastă specializată în vânătoarea de mine. A spus că dacă un incident aidoma celui de vineri dimineaţă s-ar întâmpla din nou, statul român va acţiona la fel. Şi a promis că ne vom dota cu aparatură care să ne ajute să ne păzim mai bine data viitoare.

"Cât de siguri vom fi dacă vom veni la Marea Neagră, pe litoralul românesc în vara acestui an? Aici răspunsurile sunt următoarele. Avem un război care din nefericire a început de mai bine de 4 ani, efect secundar al acestui război am avut și mine și drone maritime care au intrat în apele teritoriale și au ajuns inclusiv pe țărmul românesc și nu au fost victime pentru că cu echipamentele pe care le au insituțiile statului au acționat corespunzător", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României.

Unii sunt optimişti...

"Problema cu drona nu cred că e o problemă reală, adică s-a întâmplat, cred că va fi o colaborare mult mai bună între România și Ucraina pe partea asta și nu cred că vor mai fi cazuri din acestea". "Cred că e destul de sigur chiar dacă se petrec evenimentele astea cumva sunt izolate și cred că ar trebui monitorizate de autorități", spun oamenii.

În timp ce alții spun pas unei vacanțe pe litoralul românesc.

"De câțiva ani nu mai merg din cauza asta (n.r a războiului). Da pentru că m-am gândit la chestia asta, că e posibil să avem drone peste tot și mă simt mult mai în siguranță în altă parte". "Cu siguranță există o temere, ca orice om vă dați seama că ne gândim la siguranța noastră și la siguranța copiilor", mai spun oamenii.

Chiar dacă vineri elevii au avut zi liberă, pe litoral au ajuns în primul weekend de vară mai puţini turişti decât în minivacanţa de Rusalii, când patronatele din turism au estimat vreo 45 de mii de oaspeţi.