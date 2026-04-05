Poliţist rănit de un şofer băut după o urmărie ca în filme pe străzile din Capitală

Un polițist a fost rănit, duminică dimineață, în urma unei urmăriri ca în filme pe străzile Capitalei, după ce un șofer a refuzat să oprească la semnalele agenților de la Rutieră. Incidentul s-a încheiat cu intervenția mai multor echipaje și imobilizarea conducătorului auto, însă nu înainte ca acesta să lovească un polițist aflat în timpul misiunii.

Potrivit Poliției Capitalei, în jurul orei 2.45, polițiștii rutieri au făcut semnal regulamentar de oprire unui autovehicul condus de un bărbat, potrivit Mediafax.

Șoferul însă nu s-a conformat și și-a continuat deplasarea. Polițiștii au cerut sprijinul altor echipaje aflate în serviciu, iar mașina a fost oprită în zona Bd. Nicolae Caramfil/strada Ceasornicului.

În timpul intervenției, șoferu a încercat din nou să fugă, împrejurare în care a acroșat un polițist, în vârstă de 38 de ani. Acesta a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Șoferul a fost extras din mașină și imobilizat.

În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că este vorba despre un tânăr în vârstă de 20 de ani. Acesta a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultând o valoare de 0,43 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind ulterior condus ulterior la INML pentru recoltarea de probe biologice.

Tânărul a fost dus apoi la sediul Brigăzii Rutiere pentru cercetări.

