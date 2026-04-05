Un lider al Camorrei a fost capturat după luni de urmărire. Roberto Mazzarella se ascundea într-o vilă de lux

Unul dintre cei mai periculoși capi ai mafiei din Italia a fost capturat de poliție într-o vilă de lux de pe Coasta Amalfi, unde se ascundea alături de familie. Bărbatul era căutat pentru crimă și ocupa un loc important pe lista autorităților italiene.

Un lider mafiot italian, considerat unul dintre cei mai periculoși fugari din țară, a fost arestat pentru acuzații de crimă după mai bine de un an în care s-a sustras justiției, au anunțat sâmbătă autoritățile italiene, potrivit The Guardian.

Roberto Mazzarella era liderul clanului Mazzarella, una dintre cele mai cunoscute grupări ale Camorrei, organizația de crimă organizată cu baza în Napoli.

Bărbatul a fost prins vineri seara într-o vilă de lux de pe Coasta Amalfi, unde o noapte de cazare ajunge la aproximativ 1.000 de euro. Acesta se afla împreună cu soția și cei doi copii.

Potrivit poliției, Mazzarella "nu a opus rezistență la arestare" în timpul raidului desfășurat în localitatea Vietri sul Mare, din provincia Salerno.

Pe lista celor mai periculoși fugari din Italia

Mazzarella ocupa locul patru pe lista Ministerului de Interne al celor mai periculoși fugari.

În vârstă de 48 de ani, acesta era dat în urmărire din 28 ianuarie 2025, când urma să fie arestat pentru acuzații de crimă în legătură cu uciderea lui Antonio Maione, în anul 2000, în San Giovanni a Teduccio.

Singura lui vină a fost că era fratele asasinului care îl ucisese pe Salvatore Mazzarella, tatăl lui Roberto, scrie ANSA. Execuţia a avut loc în teritoriul controlat de clan, și a fost dusă la capăt cu patru focuri de armă, dintre care unul, se pare primul, a fost tras chiar de Mazzarella, pe atunci în vârstă de 22 de ani. În acel moment, a reușit să scape de arestare.

Fuga sa a durat mai bine de un an, până noaptea trecută, când carabinierii din cadrul unității de investigații a comandamentului provincial din Napoli, coordonați de Direcția Districtuală Antimafia din Napoli, au bătut la ușa complexului exclusivist în care era cazat.

Operațiune amplă cu forțe speciale și supraveghere aeriană

Imagini video publicate de poliție arată intervenția unor ofițeri puternic înarmați în vila de pe litoral. Operațiunea a implicat unitatea de investigații a Carabinierilor, forțele aeriene italiene și o ambarcațiune a gărzii de coastă din Salerno, care a monitorizat apele din jur.

În timpul perchezițiilor, anchetatorii au descoperit 20.000 de euro în numerar, trei ceasuri de lux, telefoane mobile și documente de identitate false.

Un clan cu influență majoră în sudul Italiei

Familia Mazzarella controlează o mare parte din activitățile de contrabandă și trafic de droguri din Napoli, fiind implicată și în falsificare și spălare de bani, inclusiv în Milano și în nordul Italiei.

Arestarea a fost salutată de oficiali și politicieni.

Prefectul din Napoli, Michele di Bari, a descris operațiunea drept "un succes investigativ".

El a adăugat: "Rezultatul unei munci neobosite pe teren și al profesionalismului extraordinar al magistraturii și al carabinierilor, care reafirmă puternic prezența statului în teritoriu.

Acest rezultat aduce în fața justiției un individ de o periculozitate criminală ridicată și redă cetățenilor un profund sentiment de siguranță și legalitate."

Președinta comisiei antimafia, Chiara Colosimo, a transmis pe X: "Îmi exprim o satisfacție enormă pentru operațiunea strălucită desfășurată."

La rândul său, vicepreședinta Parlamentului European, Pina Picierno, a declarat că este o "mare victorie pentru stat și un semnal clar în lupta împotriva mafiilor".

