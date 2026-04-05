Planul CIA care i-a indus în eroare pe iranieni și a dus la salvarea aviatorului american dispărut vineri

Un aviator american rămas blocat în munții Iranului timp de 36 de ore a fost salvat datorită unei "campanii de dezinformare" coordonate de CIA și unei operațiuni militare îndrăznețe, care a dejucat eforturile iraniene de a-l localiza. Potrivit The Jerusalem Post, Agenţia Centrală de Informaţii a diseminat în rândul iranienilor informaţii potrivit cărora americanii l-au găsit deja pe aviator, semănând astfel confuzie în rândul armatei şi conducerii.

Oficiali americani au confirmat pentru Fox News că Agenția Centrală de Informații (CIA) a desfășurat o amplă campanie de dezinformare în cadrul misiunii de salvare a unui aviator american, după ce avionul său F-15 a fost doborât de forțele iraniene în sud-estul Iranului, scrie The Jerusalem Post.

Aviator, a cărui identitate nu a fost încă făcută publică, era unul dintre cei doi membri ai echipajului care se aflau la bordul aeronavei de luptă F-15 în momentul doborârii. O echipă militară americană a reușit să-l salveze pe pilot în aceeași zi, însă al doilea aviator a rămas blocat timp de 36 de ore în teren muntos, înainte de a fi recuperat de forțele americane.

Cum au răspândit americanii "fake news" în Iran

Campania CIA a constat în răspândirea informației, pe teritoriul Iranului, că forțele americane l-au găsit deja și îl evacuează pe cale terestră, inducând în eroare forțele și conducerea iraniană în propria lor operațiune de căutare.

În timp ce forțele iraniene erau derutate de informațiile false, serviciile de informații americane au reușit să contribuie la localizarea aviatorului și să sprijine misiunea de extracție a forțelor speciale.

A fost scenariul suprem de tip "acul în carul cu fân", a declarat un oficial american pentru Fox News. "Un american curajos, ascuns într-o crevasă montană, imposibil de detectat prin mijloace convenționale, dar identificat prin informațiile CIA", a spus acesta.

Salvarea aviatorului a implicat o desfăşurare amplă de forţe

Pe lângă diversiunea pusă la punct de CIA, operațiunea de salvare a implicat sute de militari din forțele speciale, zeci de avioane de luptă americane și elicoptere, potrivit unui raport New York Times.

Echipele de forțe speciale americane au fost desfășurate la sol în Iran vineri și sâmbătă, ca parte a eforturilor de căutare și salvare. În paralel, Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) a trimis echipe pentru a localiza aviatorul dispărut. Pentru a le împiedica, avioane ale Forțelor Aeriene americane au efectuat lovituri asupra forțelor iraniene, pentru a le bloca accesul în zonă, potrivit surselor citate de Axios.

Doi oficiali au declarat pentru New York Times că, în momentul în care forțele americane au reușit să localizeze aviatorul și să se apropie pentru extracție, a izbucnit un schimb de focuri cu forțele iraniene.

Una dintre cele mai complexe misiuni din istoria operaţiunilor speciale ale SUA

Un oficial militar american de rang înalt a declarat pentru NYT că misiunea de salvare a fost "una dintre cele mai dificile și complexe din istoria operațiunilor speciale ale SUA".

În timpul operațiunii, forțele americane ar fi stabilit o bază aeriană temporară pentru misiunea de căutare, iar două aeronave MC-130J au rămas blocate, potrivit unui raport Wall Street Journal. MC-130J sunt aeronave special echipate pentru infiltrarea discretă și extracția trupelor din spatele liniilor inamice.

Din cauza imobilizării acestor avioane, alte trei aeronave au fost trimise pentru extracția finală, potrivit NYT, iar forțele americane au decis să distrugă avioanele rămase la sol înainte de evacuare.

După finalizarea cu succes a misiunii, forțele iraniene au descoperit epavele aeronavelor MC-130J și au susținut în mod fals că acestea au fost doborâte de armata lor.

"Potrivit Departamentului de Relații Publice al IRGC, prin voință divină, drona americană ostilă care monitoriza un pilot de vânătoare doborât în sudul Isfahanului a fost doborâtă", a transmis agenția IRNA pe Twitter, referindu-se la aeronavele MC-130J.

