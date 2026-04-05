Vremea de mâine 6 aprilie. Se încălzește în toată țara, dar apar ploi și rafale de vânt. Maxime de 25°C
Vremea se menține mai caldă decât în mod obișnuit pentru începutul lunii aprilie, însă instabilitatea atmosferică își face simțită prezența în mai multe regiuni ale țării. Sunt așteptate ploi slabe, intensificări ale vântului și precipitații mixte la munte, în timp ce diminețile și nopțile vor aduce local ceață și condiții de brumă.
În cursul nopții, cerul va fi variabil, însă spre finalul intervalului vor apărea înnorări în nord-vestul țării, unde izolat sunt posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele montane, dar și izolat în nord-vestul Moldovei și în nordul Crișanei. Temperaturile minime se vor încadra între -2 grade în estul Transilvaniei, unde vor fi condiții de brumă, și 10 grade pe litoral. Pe arii restrânse, mai ales în zonele joase, se va forma ceață.
Vremea de mâine 6 aprilie în ţară
Valorile termice se vor situa peste mediile multianuale specifice perioadei, astfel că temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 25 de grade. Cerul va fi variabil în vest și sud-vest, însă în restul teritoriului vor fi înnorări. Ploi slabe sunt așteptate pe arii restrânse, pe parcursul zilei în Moldova, Maramureș, Crișana și Transilvania, iar noaptea în Moldova și în Dobrogea. La munte, la altitudini mari, în special în Carpații Orientali și mai ales pe timpul nopții, se vor semnala precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Ploile pot avea și caracter de aversă, iar izolat vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va prezenta intensificări în majoritatea regiunilor, cu viteze mai mari local în jumătatea de nord a țării, în general de 50-60 km/h, în timp ce pe crestele montane rafalele vor depăși 80-90 km/h. Temperaturile minime se vor încadra între -2 și 10 grade. Dimineața și noaptea, pe alocuri, se va semnala ceață și izolat brumă.
Vremea de mâine 6 aprilie în Bucureşti şi Cluj
În București, vremea va fi caldă. Pe parcursul zilei, cerul va fi mai mult senin, însă în timpul nopții vor apărea înnorări. Vântul va sufla în general moderat, cu rafale de 35-40 km/h. Temperatura maximă va atinge 22-23 de grade, iar cea minimă se va situa între 7 și 8 grade.
La Cluj, valorile termice vor fi în creștere față de ziua precedentă, iar temperatura maximă va ajunge la 18 grade. Vântul va avea intensificări, cu viteze de până la 30 km/h.
Vremea de mâine 6 aprilie la munte
La munte, la altitudini mari, în special în Carpații Orientali și mai ales pe timpul nopții, se vor semnala precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Ploile pot avea și caracter de aversă, iar izolat vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va avea intensificări, iar pe crestele montane rafalele vor depăși 80-90 km/h. Dimineața și noaptea, izolat, se vor semnala ceață și brumă.
