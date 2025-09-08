Aurul nu a fost niciodată mai preţios! A depăşit 500 de lei gramul, record istoric la cotaţia Băncii Naţionale. Economiştii estimează că valoarea va creşte în continuare, dar avertizează că ar fi riscant să îşi parieze cineva toate economiile pe el.

Cei care şi-au transformat economiile în metal preţios în ultimii ani se pot felicita acum. Cine a investit în peste 100 de grame de aur a avut cel mai mare câştig. De exemplu, un astfel de lingou, care valora 37.500 de lei în 2024, astăzi valorează 52.220 de lei.

Creşterea valorii şi a cererii este semnul incertitudinii politice, economice şi financiare.

"Avem o creştere de aproximativ 30% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, a însemnat o dublare a cererii. Denotă un interes foarte ridicat în piaţă pentru investiţia în aur", susţine Ionuţ Constandache, expert pieţe financiare.

Chiar dacă valorea aurului este în creştere şi pe plan internaţional, specialistul economic Observator, Iancu Guda, recomandă prudenţa.

"Este cel mai mare periculos să investeşti atunci când apare lăcomia. Ar trebui să reprezinte maxim 5% din investiţiile pe care le facem. Cel mai simplu şi inteligent este să investim în aur cumpărând acţiuni ale companiilor care exploatează aur. Ai lichiditate, poţi să vinzi, să cumperi imediat, poţi să tranzacţionezi cantitatea de bani de care ai nevoie", explică Iancu Guda.

România este ţara unde se vinde cel mai scump aur din regiune, raportat la moneda locală, peste Bulgaria, Ungaria şi Cehia.

