Dispare o fabrică istorică din România din cauza mărfurilor ieftine aduse din China

Fabrica de mobilă Famos se pregătește să semneze actele pentru dizolvare și lichidare voluntară după ce la finele anului trecut a decis vânzarea tuturor bunurilor imobiliare pe care le mai deține, scrie Profit.ro .

Compania Famos din Odorheiu Secuiesc se pregătește să intre în lichidare voluntară, după un declin accentuat în ultimii ani și decizia acționarilor de a vinde integral activele deținute. Anul trecut, firma a notificat intenția de a disponibiliza aproximativ 160 de angajați, practic întregul personal.

La vânzare sunt scoase şi platforma industrială și halele situate pe strada Nicolae Bălcescu, listate la un preț minim de 2,9 milioane de euro. De asemenea, compania a pus pe piață centrul comercial Orion, cunoscut și ca Shanghai Mall, pentru cel puțin 3 milioane de euro. În apropiere se află și o clădire de birouri, unde funcționează sediul social al companiei, disponibilă pentru 1,1 milioane de euro.

Creșterea costurilor materiilor prime și energiei, dar şi competiția puternică a produselor mai ieftine din import sunt principalele motive pentru care reprezentanţii companiei au luat această decizie.

Istoria fabricii Famos

Activitatea a început în 1948, când șase tâmplari au pus bazele unei secții în cadrul unei cooperative meșteșugărești. În doar doi ani, numărul acestora a crescut la 150, formând Cooperativa Tâmplarilor Steaua Roșie.

Apogeul companiei a fost atins în 1990, când avea aproximativ 2.600 de angajați, iar la începutul anilor 2000 înregistra afaceri de peste 15 milioane de euro.

După aproape opt decenii de activitate, compania care a marcat industria locală a mobilei se apropie de finalul existenței sale.

