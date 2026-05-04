Vorbim din ce în ce mai puțin. Suntem conectați non-stop prin reţelele de socializare, dar deconectați complet de la conversaţiile directe, faţă în faţă. Un studiu recent arată că am pierdut aproape un sfert din vocabular in ultimii 20 de ani. Abia dacă ne mai ies 11.000 de cuvinte pe zi. Tinerii au comprimat atât de mult comunicarea încât coversaţiile au ajuns un şir de interjecţii.

Suntem la un click distanță unii de alții, dar la un infinit de fraze depărtare de un dialog adevărat.

Un studiu recent confirmă ce se simte deja în aer: lungimea discuţiilor e tot mai anemică.

În ultimii 25 de ani, vorbitul zilnic s-a subțiat. Azi nu mai trăim în conversații. Trăim în reacții.

Nu mai explicăm. Nu mai dezvoltăm. Doar răspundem. Avem case self-pay, aplicații de ridesharing și servicii automatizate care ne scutesc... de conversație.

Iar cifrele confirmă tăcerea: în 2005, un adult rostea în medie 16.600 de cuvinte pe zi. În 2019, doar 11.900. Aproape 28% mai puțin.

Nu pentru că nu mai avem ce spune, ci pentru că nu mai apucăm să spunem tot.

"Pentru a contracara această scădere, avem și câteva soluții. Dacă o discuție pe chat durează mai mult, se întinde pe mai mult de 3, 4, 5 mesaje, hai să sunăm persoana respectivă. Atunci când suntem, la fel, prinși într-o discuție, să trimitem mesaje vocale, în detrimentul mesajelor text", explică Aurelian Ciocan, trainer public speaking şi dicţie.

Exerciţiul comunicării începe devreme, în şcoală. Acolo învăţăm nu doar să răspundem, ci cum să ne exprimăm.

"De fiecare dată încurajez exprimarea liberă a copilului. Niciun răspuns nu este greșit TAIE fiecare copil trebuie să spună ce a înţeles din ora respectivă şi de fiecare dată îi provoc la discuţii, astfel încât să îi încurajăm să socializeze mai mult. TAIE petrecem foarte mult timp singuri, inclusiv să ieşim la cafele singuri TAIE noi nu limităm interacțiunea socială, ci o limităm pe prețelele sociale și partea fizică nu mai există", explică Pompei Mititean, profesor.

Psihologii avertizează că lipsa dialogului duce la izolare socială, anxietate și relaţii superficiale.

