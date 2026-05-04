Unghiile cu sclipici, pudrele și fardurile strălucitoare rămân fără glam. O directivă europeană, intrată în vigoare pe 1 mai, mai taie din pulberea de argint folosită în doze generoase. Și cremele, șampoanele și gelurile de duș vor avea o formulă mai curată. Recomandarea din industrie este clară: nu cumpăraţi niciodată fără să citiţi eticheta.

În saloane, cutiile cu sclipici sunt acum verificate la sânge. Toate ojele, fardurile şi pudrele care conțin mai mult de 0,2% pulbere de argint vor fi aruncate. În terorie. Practica e mai puţin strălucitoare. "Ce am găsit românesc, de la o firmă românescă care conţine particule de silver, de argint dar nu scrie nicăieri cam ce procent. Ca şi concentraţie nu avem de unde să ştim cât anume din produsul ăsta de argint conţine în sine pigmentul", a declarat Andreea Dinu, tehnician manichiură.

"Noi am mai trecut cam prin aceeaşi situaţie anul trecut când a trebuit să aruncăm tot stocul. A fost o altă problemă cu produsele care conţineau TPO. Da, trebuiesc verificate", a declarat Flori Niculae, reprezentant salon cosmetică. Noua directivă europeană vizează o gamă largă de substanțe considerate potențial cancerigene. "Maximum 0,05% în pasta de dinţi, respectiv în apa de gură, respectiv maximum 0,2% ca şi colorant şi aici mă refer la rujuri, la farduri de pleoape", a declarat Bekesi Csaba Lajos, preşedinte ANPC.

Schimbări apar și la parfumuri și produse de baie. Salicilatul de hexil, un compus folosit pentru mirosul din produse, este reglementat pentru prima dată. "Doi la sută pentru parfumuri, 0,5% pentru toate produsele care se îndepărtează prin clătire ... respectiv 0,1% la gelurile de duş, al produsele de baie, spălare de mâini", a declarat Bekesi Csaba Lajos, preşedinte ANPC. Există reglementări noi şi pentru creme. Astfel, prezenţa Vitaminei A în loţiunile de corp nu trebuie să depăşească 0,05% şi 0,3% pentru alte produse cosmetice. De asemenea, dacă avem creme cu Vitamina A sau retinol, acest lucru trebuie inscripţionat obligatoriu pe cutie.

Recomandarea clară este ca atunci când cumpărăm un produs cosmetic să citim cu atenţie eticheta. ANPC a anunţat că va face controale, atât în magazine cât şi în saloane de cosmetică şi îngrijire corporală.

