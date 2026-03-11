Preţul aurului, 11 martie 2026. Preţul pentru un gram de aur a crescut cu aproape 3,7 lei
Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 11 martie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.
Concret, preţul pentru un gram de aur a crescut cu aproape 3,7 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 732,3520 lei, cel mai ridicat nivel înregistrat în ultima săptămână.
În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a pierdut mai mult de un ban în raport cu lira sterlină, cotată la 5,9009 lei româneşti, şi a pierdut aproape un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,3887 lei româneşti, dar a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0937 lei româneşti, şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,6377 lei româneşti.
