Preţul aurului, 16 martie 2026. Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 14,33 lei 

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 16 martie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de preţul afişat la sfârşitul săptămânii trecute.

Concret, preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 14,33 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 713,6591 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat din 20 februarie 2026 şi până în prezent.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a câştigat teren în raport cu dolarul american, cotat la 4,4419 lei româneşti, în raport cu francul elveţian, cotat la 5,6344 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8931 lei româneşti, şi a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0949 lei româneşti.

