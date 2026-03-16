Preţul aurului, 16 martie 2026. Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 14,33 lei 

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 16 martie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de preţul afişat la sfârşitul săptămânii trecute.

Concret, preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 14,33 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 713,6591 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat din 20 februarie 2026 şi până în prezent.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a câştigat teren în raport cu dolarul american, cotat la 4,4419 lei româneşti, în raport cu francul elveţian, cotat la 5,6344 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8931 lei româneşti, şi a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0949 lei româneşti.

Suma uriaşă plătită de Gică Popescu după ce a preluat afacerea de milioane a lui Gică Hagi
Suma uriaşă plătită de Gică Popescu după ce a preluat afacerea de milioane a lui Gică Hagi
Simulare Evaluarea Națională 2026: Ce subiecte au primit elevii de clasa a VIII-a și cum a arătat baremul
Simulare Evaluarea Națională 2026: Ce subiecte au primit elevii de clasa a VIII-a și cum a arătat baremul
Cel mai greu moment pentru Universitatea Craiova: “Suporterii ne-au așteptat în afara stadionului”
Cel mai greu moment pentru Universitatea Craiova: “Suporterii ne-au așteptat în afara stadionului”
Iranul amenință direct România: „Dacă permite SUA să folosească bazele, va exista un răspuns adecvat, politic și juridic”
Iranul amenință direct România: „Dacă permite SUA să folosească bazele, va exista un răspuns adecvat, politic și juridic”
Soția lui Florinel Coman, momente de coșmar, din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Ce decizie a luat fotbalistul
Soția lui Florinel Coman, momente de coșmar, din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Ce decizie a luat fotbalistul
